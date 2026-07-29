Одним из главных направлений остается Константиновка, где оккупанты применяют тактику постоянной инфильтрации, массированные артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Об этом пишет DeepState .

Что известно о ситуации в Донецкой области?

По информации украинских военных, русская армия продолжает системное наступление на Константиновском направлении. Основной тактикой противника остаются небольшие пехотные группы, пытающиеся проникнуть в город, закрепиться на отдельных позициях и постепенно накапливать силы для дальнейшего продвижения.

Одной из главных целей окупантов является установление контроля над территорией между Ильиновкой и Новодмитровкой. Именно этот район имеет важное оперативное значение, ведь в случае захвата Новомитровки существенно возрастает угроза окружения украинской группировки, которая продолжает оборонять Времен Яр.

Ситуацию усложняет то, что обеспечение украинских подразделений в районе Временного Яра уже долгое время находится под постоянным огневым влиянием противника. Российская армия активно использует беспилотники, благодаря которым получила значительное преимущество в воздухе над тактической зоной боевых действий.

Параллельно с штурмовыми действиями российские войска продолжают масштабное огневое поражение населенных пунктов. Для этого оккупанты используют управляемые авиационные бомбы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Под постоянными обстрелами находится не только Константиновка, но и вся близлежащая агломерация. Значительные разрушения испытывают Алексеева-Дружковка и Дружковка, где пребывание гражданского населения становится все более опасным из-за непрерывных ударов.

Отдельное внимание украинские военные обращают на отрезок фронта от Ямполя до Миньковки. По их оценкам, именно этот участок может стать одним из следующих основных направлений активных российских наступательных действий.

В настоящее время противник активно проводит артиллерийскую подготовку, уничтожает инженерные заграждения, постоянную разведку боем и инфильтрацию небольшими группами, пытаясь найти слабые места украинской обороны.

Особое давление фиксируется в районах Озерного и Кривой Луки. В то же время, украинские подразделения прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить прорыва врага вглубь обороны. Среди потенциально важных целей окупантов военные называют Рай-Александровку и Николаевку.

Кроме того, российские беспилотники продолжают охоту на украинскую логистику, нанося удары по транспортным маршрутам и обеспечивающей оборону технике.

По словам военных, российская армия все активнее атакует Славянск и Краматорск. Для ударов используются управляемые авиабомбы, реактивная артиллерия, ударные беспилотники типа "Шахед" и FPV-дроны.

Операторы российских FPV-дронов, по свидетельству украинских защитников, атакуют не только военные цели, но и гражданский транспорт и людей, передвигающихся по городам. В ночное время взрывы практически не прекращаются из-за постоянного применения реактивных систем залпового огня.

Военные подчеркивают, что российская армия фактически контролирует огнем территорию примерно в 40 километрах вглубь от линии боевого столкновения. Поэтому любое передвижение в Славянско-Краматорской агломерации становится все более опасным, а логистика значительно усложняется.

Украинские защитники отмечают, что Россия постепенно изменяет характер боевых действий. Если раньше основу штурмов составляли многочисленные атаки пехоты, то в настоящее время все большую роль играют беспилотные системы.

Количество уничтоженных российских дронов уже часто превышает количество ликвидированных окупантов во время боевых столкновений. Это свидетельствует о том, что технологическая составляющая войны становится определяющей, а именно массовое применение беспилотников остается одним из самых больших вызовов для украинской обороны в этом направлении.

Напомним, по оценке ISW, российские войска недавно продвинулись в западную часть Константиновки и продолжают попытки проникновения небольшими группами. В то же время, украинские военные регулярно наносят удары по таким группам в центральной и северной частях Константиновки.

Российские источники также заявили о захвате Красного Кута , однако ряд других утверждений о продвижении у Алексеева-Дружковки пока не получил независимого подтверждения.