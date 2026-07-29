Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте?

Сумское направление

27 и 28 июля русские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области. Основной целью окупантов остается создание так называемой "буферной зоны" вдоль государственной границы.

Впрочем, аналитики не зафиксировали подтвержденных территориальных успехов русской армии. В то же время, отдельные российские военные блоггеры утверждали о якобы продвижении вблизи Могрицы и Большой Рыбицы, однако независимого подтверждения этим заявлениям нет.

Харьковское направление

В Харьковской области российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации небольшими группами. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские защитники нанесли удары по российским подразделениям в Караичном районе после попыток проникновения противника.

Также российские источники заявляли о продвижении у Ивановки, однако ISW обратил внимание на активное использование Россией видео, измененных или созданных с помощью искусственного интеллекта. В частности, аналитики подвергли сомнению ролик с якобы установкой российского флага в Белом Колодце.

На направлении Большого Бурлука подтвержденные успехи российской армии также не зафиксированы.

Купянское и Боровское направления

На Купянском направлении русские войска совершили еще одну инфильтрационную операцию. Украинские силы оперативно обнаружили противника и нанесли удары по его позициям непосредственно в центре Купянска.

В то же время, на Боровском направлении украинские военные либо продвинулись вперед, либо успешно удерживают свои позиции вблизи Богуславки. Об этом свидетельствуют геолокационные материалы, на которых русские войска обстреливают украинские укрепления именно в этом районе.

Кроме того, украинские силы продолжают уязвлять российскую логистику и склады в оккупированной Луганской области. В частности, Генеральный штаб сообщил об ударе по составу беспилотников в Червонопоповке, а также об уничтожении логистических грузовиков окупантов вблизи Тошковки.

Лиманское направление

На Лиманском направлении русские войска также используют инфильтрационные группы. Министерство обороны России продолжает заявлять о якобы закреплении в Лимане, однако ISW не нашел подтверждений этим утверждениям.

По словам украинских военных, оккупанты все реже проводят масштабные механизированные штурмы, вместо этого действуют малыми группами по одному - двое военных, активно используя беспилотники.

Константиновское направление

Самые активные боевые действия продолжаются у Константиновки. По оценке ISW, российские войска недавно продвинулись в западную часть города и продолжают попытки проникновения небольшими группами. В то же время, украинские военные регулярно наносят удары по таким группам в центральной и северной частях Константиновки.

Российские источники также заявили о захвате Красного Кута, однако ряд других утверждений о продвижении у Алексеева-Дружковки пока не получил независимого подтверждения.

Покровское, Добропольское и Новопавловское направления

На Покровском направлении русские войска продолжали штурмовые действия, однако не смогли продвинуться вперед.

Похожая ситуация наблюдается и у Доброполья и Новопавловки. Украинские военные проводят активные контратаки, заставляя окупантов отказываться от дальнейшего продвижения. Российские военные блоггеры даже признают значительное усиление украинских беспилотников в этом районе.

На Александровском направлении украинские силы также проводят контратаки на нескольких участках фронта. Российские источники сообщают об упорных боях, но подтвержденных территориальных изменений ISW не зафиксировал.

Кроме того, украинские военные успешно поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма" вблизи оккупированного Шахтерска.

Запорожское направление

На юге Украины украинские силы имеют локальные успехи. По информации ISW, российские военные блоггеры были вынуждены признать продвижение ВСУ в районе Сладкого вблизи Гуляйполя. Также сообщается об активных украинских действиях в направлении Успеновки.

В то же время, ситуация в западной части Запорожской области остается противоречивой. Одни русские источники называют положение своих войск на Степногорске неблагоприятным, тогда как другие утверждают, что им удалось стабилизировать фронт.

Херсонское направление

В течение 28 июля ни украинские, ни российские источники не сообщали об активных наземных боевых действиях в Херсонской области. В то же время российские военные блоггеры заявили о применении авиационных бомб ФАБ по украинским позициям вблизи Тягинки.

Ситуация на фронте / ISW

Напомним, на Южном направлении российские войска продолжают штурмовые действия, однако украинские защитники успешно сдерживают атаки и постепенно продвигаются вперед. Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун" сообщил, что только через неделю в полосе обороны его подразделения враг совершил более 100 штурмов, но не добился никакого успеха.

По его словам, украинские военные за это время провели около 25 штурмовых действий и освободили около восьми квадратных километров территории. Он добавил, что такого результата удалось добиться благодаря технологическому преимуществу, взвешенным решениям и грамотному управлению подразделениями. Несмотря на потери с украинской стороны, командир отметил, что потери российской армии значительно больше.