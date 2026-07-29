Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

27 та 28 липня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області. Основною метою окупантів залишається створення так званої "буферної зони" вздовж державного кордону.

Втім, аналітики не зафіксували підтверджених територіальних успіхів російської армії. Водночас окремі російські військові блогери стверджували про нібито просування поблизу Могриці та Великої Рибиці, однак незалежного підтвердження цим заявам немає.

Харківський напрямок

На Харківщині російські війська продовжують використовувати тактику інфільтрації невеликими групами. Геолокаційні кадри свідчать, що українські захисники завдали ударів по російських підрозділах у районі Караїчного після спроб проникнення противника.

Також російські джерела заявляли про просування біля Іванівки, однак ISW звернув увагу на активне використання Росією відео, змінених або створених за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, аналітики поставили під сумнів ролик із нібито встановленням російського прапора у Білому Колодязі.

На напрямку Великого Бурлука підтверджених успіхів російської армії також не зафіксовано.

Куп'янський та Борівський напрямки

На Куп'янському напрямку російські війська здійснили ще одну інфільтраційну операцію. Українські сили оперативно виявили противника та завдали ударів по його позиціях безпосередньо в центрі Куп'янська.

Водночас на Борівському напрямку українські військові або просунулися вперед, або успішно утримують свої позиції поблизу Богуславки. Про це свідчать геолокаційні матеріали, на яких російські війська обстрілюють українські укріплення саме в цьому районі.

Крім того, українські сили продовжують уражати російську логістику та склади в окупованій Луганській області. Зокрема, Генеральний штаб повідомив про удар по складу безпілотників у Червонопопівці, а також про знищення логістичних вантажівок окупантів поблизу Тошківки.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку російські війська також використовують інфільтраційні групи. Міністерство оборони Росії продовжує заявляти про нібито закріплення у Лимані, однак ISW не знайшов підтверджень цим твердженням.

За словами українських військових, окупанти дедалі рідше проводять масштабні механізовані штурми, натомість діють малими групами по одному – двоє військових, активно використовуючи безпілотники.

Костянтинівський напрямок

Найактивніші бойові дії тривають біля Костянтинівки. За оцінкою ISW, російські війська нещодавно просунулися до західної частини міста та продовжують спроби проникнення невеликими групами. Водночас українські військові регулярно завдають ударів по таких групах у центральній та північній частинах Костянтинівки.

Російські джерела також заявили про захоплення Красного Кута, однак низка інших тверджень про просування біля Олексієво-Дружківки поки не отримала незалежного підтвердження.

Покровський, Добропільський та Новопавлівський напрямки

На Покровському напрямку російські війська продовжували штурмові дії, однак не змогли просунутися вперед.

Схожа ситуація спостерігається і біля Добропілля та Новопавлівки. Українські військові проводять активні контратаки, змушуючи окупантів відмовлятися від подальшого просування. Російські військові блогери навіть визнають значне посилення українських безпілотників у цьому районі.

На Олександрівському напрямку українські сили також проводять контратаки одразу на кількох ділянках фронту. Російські джерела повідомляють про запеклі бої, але підтверджених територіальних змін ISW не зафіксував.

Крім цього, українські військові успішно уразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма" поблизу окупованого Шахтарська.

Запорізький напрямок

На півдні України українські сили мають локальні успіхи. За інформацією ISW, російські військові блогери були змушені визнати просування ЗСУ в районі Солодкого поблизу Гуляйполя. Також повідомляється про активні українські дії у напрямку Успенівки.

Водночас ситуація у західній частині Запорізької області залишається суперечливою. Одні російські джерела називають становище своїх військ біля Степногірська несприятливим, тоді як інші стверджують, що їм вдалося стабілізувати фронт.

Херсонський напрямок

Протягом 28 липня ні українські, ні російські джерела не повідомляли про активні наземні бойові дії на Херсонщині. Водночас російські військові блогери заявили про застосування авіаційних бомб ФАБ по українських позиціях поблизу Тягинки.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, на Південному напрямку російські війська продовжують штурмові дії, однак українські захисники успішно стримують атаки та поступово просуваються вперед. Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун" повідомив, що лише за тиждень у смузі оборони його підрозділу ворог здійснив понад 100 штурмів, але не досяг жодного успіху.

За його словами, українські військові за цей час провели близько 25 штурмових дій і звільнили приблизно вісім квадратних кілометрів території. Він додав, що такого результату вдалося досягти завдяки технологічній перевазі, зваженим рішенням і грамотному управлінню підрозділами. Попри втрати з українського боку, командир зазначив, що втрати російської армії є значно більшими.