Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що лише у їхній смузі оборони було понад 100 штурмових дій впродовж тижня. У жодному випадку він не мав успіху.

Яка ситуація на Півдні?

Загалом під час ведення штурмових дій були втрати й з українського боку. Дмитро Філатов розповів про двох загиблих і 6 поранених, втім втрати ворога є значно більшими.

Ми щоденно просуваємось, ведемо штурмові дії. Якщо порівнювати з противником, то ми провели їх значно менше – тільки 25 штурмових дій. Але якщо ми підсумуємо, то ворог не окупував жодного кілометра у смузі, де перебуває наш полк,

– підкреслив командир 1 ОШП.

Україна, своєю чергою, звільнила близько 8 квадратних кілометрів за цей період. Мовиться приблизно про один кілометр на добу. Це результат дзеркальних штурмів і технологічності, зважених дій та грамотної побудови управління. Так вдається досягти більшого ефекту, ніж противник.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни підтверджують, що Збройні Сили стримують ворога одразу на низці напрямків. Наступальні операції на Гуляйпільському напрямку виявилися неуспішними для окупантів. Також не було просування і в західній частині Запорізької області.

Раніше про просування на фронті повідомляв майор Андрій Ткачук. За його словами, українські військові змогли здобути тактичну перевагу на Запоріжжі, там зупинили рух ворога. Водночас він визнав складність ситуації на Сході, особливо біля Словянська, Костянтинівки та Сіверська.

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