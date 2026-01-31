Город-призрак: в сети показали, как сейчас выглядит Константиновка после сокрушительных российских атак

Бои за Константиновку в Донецкой области до сих пор продолжаются, но город остается под контролем украинских военных. Из-за постоянных атак россиян дома и улицы подверглись большим разрушениям.

Когда-то один из крупнейших индустриальных центров востока Украины превратился в разрушенный оккупантами город. Видео прифронтовой Константиновки обнародовал украинский фотограф Константин Либеров на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также Жительница Константиновки оставила на снегу послание к воинам ВСУ: что было дальше

Что известно о практически уничтоженном городе?

Снятые с беспилотника кадры Константиновки вызывают только боль и грусть. Сотни многоэтажек и частных домов разрушены. Местами над крышами виднеется дым после очередных российских обстрелов.

Разрушенные здания и улицы в Константиновке / скриншоты из видео

В начале 2022 года численность населения города составляла около 78 тысяч человек. По состоянию на конец января 2026 года в Константиновке осталось около 2800 гражданских жителей, которые в сверхтяжелых условиях вынуждены выживать, несмотря на ежедневные обстрелы, разрушения инфраструктуры, отсутствие газа, воды и света.

Какая сейчас ситуация в городах Донецкой области?