Город-призрак: в сети показали, как сейчас выглядит Константиновка после сокрушительных российских атак
- Константиновка остается под контролем украинских военных, несмотря на длительные бои.
- Из-за атак россиян город претерпел значительные разрушения, превратившись в разрушенный индустриальный город.
Бои за Константиновку в Донецкой области до сих пор продолжаются, но город остается под контролем украинских военных. Из-за постоянных атак россиян дома и улицы подверглись большим разрушениям.
Когда-то один из крупнейших индустриальных центров востока Украины превратился в разрушенный оккупантами город. Видео прифронтовой Константиновки обнародовал украинский фотограф Константин Либеров на своей странице в фейсбуке.
Что известно о практически уничтоженном городе?
Снятые с беспилотника кадры Константиновки вызывают только боль и грусть. Сотни многоэтажек и частных домов разрушены. Местами над крышами виднеется дым после очередных российских обстрелов.
Разрушенные здания и улицы в Константиновке / скриншоты из видео
В начале 2022 года численность населения города составляла около 78 тысяч человек. По состоянию на конец января 2026 года в Константиновке осталось около 2800 гражданских жителей, которые в сверхтяжелых условиях вынуждены выживать, несмотря на ежедневные обстрелы, разрушения инфраструктуры, отсутствие газа, воды и света.
Какая сейчас ситуация в городах Донецкой области?
На Славянском направлении продолжаются тяжелые бои. Российские войска используют тактику малых пехотных групп, а погодные условия дополнительно усложняют ситуацию.
Украинские защитники продвинулись в Покровске, а также имели успех на Новопавловском направлении. Российские войска продолжили наступательные операции на ряде направлений, но подтвержденного прогресса не достигли.