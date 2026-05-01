ВСУ имеют локальные успехи, а россияне усиливают наземные атаки на одном из направлений: обзор ISW

Российские продолжали наступательные действия на нескольких направлениях. Несмотря на это, врагу не удалось достичь никаких реальных продвижений.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. Эксперты выяснили, что украинские военные продвинулись на 2 направлениях. Между тем оккупанты и в дальнейшем проводят инфильтрации и несут значительные потери.

На каких направлениях Украина имела успехи?

Силы обороны недавно имели успех на Славянском направлении. Геолоцированные кадры за 30 апреля свидетельствуют, что защитники продвинулись на юг от Колодязов (на северо-восток от Лимана).

Представитель 11-го армейского корпуса подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска, которые атакуют из района Северска, несут большие потери из-за низменного рельефа местности. Запорожец отметил, что российская наступательная тактика имеет "волнообразный" характер. По его словам, враг теперь активнее использует термонакидки и маскировочные пончо для перемещения ночью. Ранее противник предпочитал тактику дневных атак.

Украинские силы также недавно имели продвижение в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолокаванные кадры за 30 апреля свидетельствуют, что Силы обороны продвинулись в восточной части Константиновки.

Другие снимки, опубликованные 29 апреля, показывают как украинские силы наносят удары по российским военнослужащим в восточной Константиновке, где оккупанты ранее осуществили инфильтрацию.

Кадры за 28 апреля свидетельствуют, что защитники удерживают позиции к северо-востоку от Степановки (на юго-запад от Константиновки) – в районах, где ранее оккупанты заявляли о своем контроле.

Заметим, что захватчики усиливают наземные атаки на Константиновском направлении. Сержант украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил 30 апреля, что российские войска активизировали удары и пехотные штурмы, а также изменили тактику: вместо малых групп они отправляют в штурм отдельных военнослужащих с определенными интервалами. Он также отметил, что вражеская пехота часто пользуется письменными указаниями на бумаге или телефонами с GPS-навигацией для ориентирования на местности.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на других участках фронта?

На Харьковском оккупанты безуспешно пытаются форсировать реку Волчья небольшими группами на лодках и вплавь.

Россияне используют газопроводы , которые проходят от Голубовки (на север от Купянска) до северной части Купянска , чтобы проникать в город, несмотря на то, что во время таких штурмов они якобы несут потери до 70% личного состава. Об этом заявляет представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска недавно провели инфильтрационную операцию на Александровском направлении . Геолоцированные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, как украинские силы нанесли удар по российскому военнослужащему на север от Новогригорьевки (на юго-восток от Александровки) после того, как враг совершил там инфильтрацию.

Оккупанты продолжают нести значительные потери во время безуспешных штурмов на Покровском направлении . Россияне проводят десятки атак и пытаются накапливать технику в Покровске и вокруг города.

Захватчики недавно провели инфильтрационные операции на Гуляйпольском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, как украинские силы нанесли удар по российской позиции на северо-восток от Чаривного (на юго-запад от Гуляйполя) после того, как противник просочился туда.

Какие военные планы у России на этот год?

В Кремле готовятся не к миру, а к затягиванию войны. Россия уже имеет план боевых действий как минимум до осени и рассматривает продолжение войны в 2026 году. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Москва не отказалась от главной цели – оккупации Украины и ее политического подчинения России. Для этого враг продолжает давление на востоке, в Запорожской области и на севере, чтобы растягивать украинские резервы.

Коваленко отметил, что Кремль может пойти даже на новую частичную мобилизацию, как это было осенью 2022 года. Причина – большие потери армии, которые уже превышают количество новых контрактников и наемников.

В то же время реальные возможности российской армии значительно слабее амбиций Кремля.

По словам эксперта, Россия не смогла выполнить даже свои приоритетные задачи, в частности захватить Покровск, который планировали взять еще в начале 2025 года. Также нереалистичными остаются планы полной оккупации Донецкой и Луганской областей в этом году.

Коваленко отметил: в России возник замкнутый круг – армия не способна достичь политических целей, а власть не представляет своего существования без войны. Именно поэтому Кремль продолжает агрессию, даже не имея шансов на стратегическую победу.