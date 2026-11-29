Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на фронте непростой, но стабильной. По его словам, украинские военные отражают российские штурмы, а в Константиновке Донецкой области необходимо и в дальнейшем максимально уничтожать оккупантов.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 29 ноября.

Ситуация в Константиновке

Глава государства поблагодарил украинских военных и подразделения, выполняющие боевые задачи на фронте. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают отражать штурмы российской армии.

Константиновка: нужно сделать максимум, чтобы там уничтожать оккупанта и в дальнейшем. ДШВ, спасибо вам за активные действия,

– сказал президент.

Он также заявил, что украинские военные систематически уничтожают российскую логистику на всех направлениях фронта. По его словам, для этого Силы обороны применяют средства средней дальности и ударные средства, которые демонстрируют хорошие результаты.

Напомним, 12 ноября Владимир Путин предложил организовать так называемую "гуманитарную миссию в Константиновке" по примеру Олешек в Херсонской области. В Офисе президента Украины предупредили, что россияне могут использовать такую операцию для ротации военных и переброски техники.