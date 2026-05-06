Россия сорвала режим прекращения огня, – Зеленский готовит жесткий ответ

Россия сорвала режим тишины, начавшийся в полночь 6 мая. С начала суток враг 1 820 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Соблюла ли Россия режим тишины?

Владимир Зеленский сообщил, что 6 мая Россия не перестала активно атаковать на фронте и терроризировать украинские города. Это означает очевидный отказ Кремля от тишины и сохранения жизней.

В целом по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины: обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов,

– привел данные президент.

По данным Зеленского, около 30 вражеских штурмов состоялось на ключевых участках фронта с начала суток. Также оккупанты нанесли более 20 авиаударов, запустив более 70 авиабомб. Ночью россияне атаковали украинские города дронами и ракетами разных типов. Силы обороны обезвредили 89 беспилотников.

Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада,

– анонсировал украинский лидер.

Президент Зеленский подчеркнул, что Россия должна прекратить войну. Тем более что у российской стороны есть дипломатические предложения Украины, а все, что нужно, – "готовность России двигаться к реальному миру".

Он констатировал, что россияне сорвали режим прекращения огня, поэтому военные и разведка определятся с последующими действиями Украины после вечерних докладов.

Последствия российского террора

Днем 6 мая российские террористы атаковали детский сад в центре Сум. В результате атаки погибла охранница дошкольного учреждения. Еще два человека пострадали. По данным ОВА, дети садик не посещали.

Из-за ударов России по энергетике была обесточена часть потребителей Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.

Также значительные разрушения фиксируют на газодобывающих объектах Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях.