Конституционный Суд может отменить автофиксацию нарушений ПДД

Судьи Конституционного Суда 9 сентября рассмотрят конституционность положений касательно автофиксации нарушений правил дорожного движения. Министерство внутренних дел выступает против отмены этой нормы.

Жалобу подали 3 граждан Украины. Они убеждены, что автофиксация не соответствует нормам Конституции.

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Авторы жалобы заявили, что автофиксация нарушает:

презумпцию невиновности,

индивидуализацию юридической ответственности,

право на профессиональную юридическую помощь.

На заседание придет Геращенко

Министерство внутренних дел выступает против обжалования закона. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко и директор департамента юридического обеспечения Денис Горбась придут на заседание Конституционного Суда.

Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ,

– отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что превышение скорости является одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими. В большинстве стран Европы работают камеры автофиксации нарушений ПДД. Перед тем, как запустить это в Украине, служащие изучали опыт стран, где камеры доказали свою эффективность.

Полицейские отметили, что работа камер положительно влияет на снижение уровня аварийности. Уже удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими втрое.

Камеры видеофиксации установили в большинстве областей Украины. Их разместили на участках дороги, где чаще всего случаются ДТП. Сейчас камеры фиксируют только превышение скорости. В будущем планируют, что они будут реагировать и на другие нарушения: проезд на красный свет, нарушение правил остановки или стоянки, проезд по полосе для общественного транспорта, тротуарам, полосам встречного движения и другое.