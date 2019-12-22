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      Конституционный Суд отказался восстановить Шевчука в своем составе

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      Станислав Шевчук – экс-глава Конституционного Суда / Судовая власть Украины

      Конституционный Суд Украины отклонил заявление Станислава Шевчука о возобновлении его в должности судьи Конституционного Суда Украины.

      На сайте КСУ обнародовали сообщение, что суд на специальном пленарном заседании рассмотрел заявление Станислава Шевчука о пересмотре решения суда от 14 мая 2019 о восстановлении его в должности судьи КСУ.

      Читайте также: Скандал вокруг Конституционного Суда продолжается 

      "По результатам рассмотрения заявление Шевчука не удовлетворено", – говорится в сообщении.

      Увольнение – возобновление Шевчука в КСУ: главное

      • 14 мая тогда председателя Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука уволили с должности председателя суда и судьи КСУ на основании статьи 21 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".
      • Основанием для увольнения был вывод Комиссии по регламенту и этике о "системных и существенных нарушениях" в работе Шевчука, "пренебрежение им обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КСУ".
      • В тот же день, 14 мая, председателем суда выбрали Наталью Шапталу.
      • 21 мая Шевчук обратился в Окружной админсуд с иском о признании его увольнения незаконным.
      • 17 сентября КСУ освободил Шапталу и избрал нового председателя КСУ – Александра Тупицкого.
      • 11 октября Окружной суд Киева возобновил Шевчука в должности судьи Конституционного Суда.
      • 2 октября Шевчук в фейсбуке рассказал о подковерных играх в КСУ.
      • 16 октября восстановленный Шевчук решил прийти на работу, но его не пустили даже в здание суда.
      • В тот же день Шевчук написал заявление в ГБР нового главу КСУ Тупицкого.

      А в начале декабря КСУ принял решение по представлению 49 народных депутатов, что решения и выводы КС, в том числе и об увольнении судей и назначения председателя суда, являются окончательными и обжалованию не подлежат.

      Читайте также: Количество народных депутатов можно сократить до 300: решение КСУ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Судьи Конституционный суд Новости Украины
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