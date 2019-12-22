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      Конституційний Суд відмовився поновити Шевчука у своєму складі

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      Станіслав Шевчук – ексголова Конституційного Суду / Судова влада України

      Конституційний Суд України відхилив заяву Станіслава Шевчука щодо поновлення його на посаді судді Конституційного Суду України.

      На сайті КСУ оприлюднили повідомлення, що суд на спеціальному пленарному засіданні розглянув заяву Станіслава Шевчука про перегляд ухвали суду від 14 травня 2019 року про поновлення його на посаді судді КСУ.

      Читайте також: Скандал навколо Конституційного Суду триває 

      "За результатами розгляду заяву Шевчука не задоволено", – написано в повідомленні.

      Звільнення – поновлення Шевчука в КСУ: головне

      • 14 травня тоді голову Конституційного Суду України Станіслава Шевчука звільнили з посади голови суду й судді КСУ на підставі статті 21 Закону України "Про Конституційний Суд України".
      • Підставою для звільнення був висновок Комісії з регламенту та етики про "системні та істотні порушення" в роботі Шевчука, "нехтування обов'язками, що несумісно зі статусом судді КСУ".
      • Того ж дня, 14 травня, головою суду обрали Наталію Шапталу.
      • 21 травня Шевчук звернувся до Окружного адмінсуду з позовом про визнання його звільнення незаконним.
      • 17 вересня КСУ звільнив Шапталу та обрав нового голову КСУ – Олександра Тупицького.
      • 11 жовтня Окружний суд Києва відновив Шевчука на посаді судді Конституційного Суду.
      • 2 жовтня Шевчук у фейсбуці розповів про підкилимні ігри в КСУ.
      • 16 жовтня поновлений Шевчук вирішив прийти на роботу, але його не пустили навіть до будівлі суду.
      • Того ж дня Шевчук написав заяву у ДБР на нового голову КСУ Тупицького.

      А на початку грудня КСУ ухвалив рішення за поданням 49 народних депутатів, що рішення і висновки КС, зокрема і про звільнення суддів і призначення голови суду, є остаточними й оскарженню не підлягають.

      Читайте також: Кількість народних депутатів можна скоротити до 300: рішення КСУ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Конституційний суд Судді
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