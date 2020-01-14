Конституционный суд одобрит законопроект о децентрализации, – Качура

Состоялись предварительные консультации судей Конституционного суда по законопроекту о внесении изменений касательно децентрализации власти. "Слуга народа" утверждает, что выводы будут положительными.

Заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качура рассказал, что судьи "смотрели текст законопроекта и сделали вывод, что он соответствует Конституции", сообщает "РБК-Украина".

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Поэтому 99%, что суд быстро примет решение и признает,

– сказал Качура.

Похожий законопроект подавала предыдущая Администрация Президента, поэтому большая часть работы уже "отработана".

"Уже рассматривались такие же положения, очень похожие по сути во время каденции предыдущего президента. Соответственно, поскольку есть предварительные выводы по истории, которая была, КСУ может принять сейчас решение очень быстро", – объяснил политик.

Справка. Только в случае положительного заключения Конституционного суда, Верховная Рада сможет проголосовать за законопроект о децентрализации в первом чтении.

Изменения в Конституцию в части децентрализации: что известно

Помощник президента Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" речь идет о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это совсем не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не будет нести угрозы целостности Украины.

Сам Зеленский объяснил, что прописанные в минских соглашениях изменения в Конституцию Украины имеют в виду ту децентрализации, которую Украина сейчас и реализует на всей своей территории.

Однако, по словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство.

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Что изменится в Конституции относительно децентрализации / Инфографика 24 канал