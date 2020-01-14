Конституційний суд схвалить законопроєкт про децентралізацію, – Качура

Відбулися попередні консультації суддів Конституційного суду щодо законопроєкту про внесення змін щодо децентралізації влади. "Слуга народу" переконує, що висновки будуть позитивними.

Заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура розповів, що судді "дивилися текст законопроєкту і зробили висновок, що відповідає він Конституції", повідомляє "РБК-Україна".

Важливо: З'явився текст закону Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: що зміниться

Тому 99%, що суд швидко прийме рішення і визнає,

– сказав Качура.

Схожий законопроєкт подавала попередня Адміністрація Президента, тож велика частина роботи уже "відпрацьована".

"Уже розглядались такі ж самі положення, дуже схожі по суті за каденцію попереднього президента. Відповідно, оскільки є попередні висновки по історії, яка була, КСУ може прийняти зараз рішення дуже швидко", – пояснив політик.

Довідка. Лише у разі позитивного висновку Конституційного суду, Верховна Рада зможе проголосувати за законопроєкт про децентралізацію у першому читанні.

Зміни до Конституції в частині децентралізації: що відомо

Помічник президента Андрій Єрмак заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Помічник Зеленського висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

Сам Зеленський пояснив, що записані в мінських угодах зміни до Конституції України мають на увазі ту децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує на всій своїй території.

Водночас, за словами глави МЗС, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд.

Зверніть увагу: Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження



Що зміниться у Конституції щодо децентралізації / Інфографіка 24 канал