В Конституционном Суде Украины проголосовали за отставку 3 судей: ушли по собственному желанию

В среду, 7 декабря, состоялось заседание сидей Конституционного Суда. По результатам встречи 3 судей отправили в отставку по собственному желанию.

Судьи Конституционного суда Украины проголосовали за отставку по собственному желанию троих судей. Речь идет об Ирине Завгородней, Сергее Сасе и Игоре Слиденко.

К теме Закон об отмене депутатской неприкосновенности КСУ признал конституционным

Судьи подали заявления об отставке одновременно

Как известно, все уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Стоит добавить, что Сергей Сас и Игорь Слиденко должны были сложить полномочия в марте 2023 года. Их назначили на должности сразу после Революции Достоинства в 2014 году.

Игорь Слиденко / Фото ASPI

В то же время Ирина Завгородняя еще пять лет должна была находиться на должности члена КСУ.

Ирина Завгородняя / Фото КСУ

Все три судьи подали заявления об отставке 25 ноября после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного Суда.

Кадровые изменения в КСУ: что известно