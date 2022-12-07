В Конституционном Суде Украины проголосовали за отставку 3 судей: ушли по собственному желанию
Источник:ZN.UA
В среду, 7 декабря, состоялось заседание сидей Конституционного Суда. По результатам встречи 3 судей отправили в отставку по собственному желанию.
Судьи Конституционного суда Украины проголосовали за отставку по собственному желанию троих судей. Речь идет об Ирине Завгородней, Сергее Сасе и Игоре Слиденко.
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Судьи подали заявления об отставке одновременно
Как известно, все уволенные судьи были назначены Верховной Радой. Стоит добавить, что Сергей Сас и Игорь Слиденко должны были сложить полномочия в марте 2023 года. Их назначили на должности сразу после Революции Достоинства в 2014 году.
В то же время Ирина Завгородняя еще пять лет должна была находиться на должности члена КСУ.
Все три судьи подали заявления об отставке 25 ноября после очередного срыва специального пленарного заседания по избранию председателя Конституционного Суда.
Кадровые изменения в КСУ: что известно
- Еще в июле Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата от "Слуги народа" Ольги Совгири новым судьей Конституционного суда.
- В сентябре Зеленский уволил Федора Вениславского с должности представителя в КСУ. Он стал представителем президента в Верховной Раде.