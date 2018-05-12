Консул рассказал о состоянии мужчины, которого избили под Варшавой

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса заявила, что жизни 52-летнего украинца, которого избили под Варшавой в селе Глоскув, ничего не грозит.

Об этом пишет "Укринформ".

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В четверг, 3 мая, близ Варшавы в селе Глоскув группа людей напала на трех украинцев. Злоумышленники избили украинцев в возрасте от 45 до 52 лет, которые работают в местной Ассоциации водных компаний.

Сейчас жизни Николая ничего не угрожает: накануне проведена операция, он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласие на его опрос как свидетеля. Однако, как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания,

– сообщает консул.

Она добавила, что мужчина после операции не говорит, но в сознании и реагирует кивками головы на вопрос. В частности, врачи подтвердили, что операция проведена успешно.

Отмечается, что пока не установлено гражданство лица, совершившего нападение.

"Прокуратура опросила двух других украинцев, которые были рядом с пострадавшим в тот день на улице, однако их показания отличаются, что не дает возможности установить личность того, кто напал на мужчину", – говорится в сообщении.

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Дипломат подчеркнула, что в настоящее время ожидается улучшение состояния украинца, чтобы его можно было опросить лично.

Избиение украинцев началось с того, что около одного из магазинов между украинцами и группой неизвестных произошла словесная перепалка. Один из нападавших заявил украинцам, что знает, где они живут, и когда украинцы шли домой, им загородили дорогу 2 автомобиля, из которых вышло 6-7 мужчин.