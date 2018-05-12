19:59
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Консул розповів про стан чоловіка, якого побили під Варшавою

628 Читать новость на русском
Консул розповів про стан чоловіка, якого побили під Варшавою
Консул розповів про стан чоловіка, якого побили під Варшавою / Фото з відкритих джерел

Керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса заявила, що життю 52-річного українця, якого побили під Варшавою у селі Ґлоскув, нічого не загрожує.

Про це пише "Укрінформ".

Читайте також: Один із постраждалих у бійці під Варшавою в критичному стані

У четвер, 3 травня, неподалік Варшави у селі Ґлоскув група людей напала на трьох українців. Зловмисники побили українців віком від 45 до 52 років, які працюють у місцевій Асоціації водних компаній.

Зараз життю пана Миколи ніщо не загрожує: напередодні проведено операцію, він прийшов до свідомості, перебуває далі на лікуванні. Лікарі ще не дають згоду на його прослуховування як свідка. Однак, як тільки це стане можливим, поліція і прокуратура зможуть взяти у нього свідчення,
– повідомляє консул.

Вона додала, що чоловік після операції не говорить, але є притомним і реагує кивками голови на запитання. Зокрема, лікарі підтвердили, що операцію проведено успішно.

Зазначається, що наразі не встановлено громадянство особи, яка скоїла напад. 

"Прокуратура опитала двох інших українців, які були поряд з постраждалим у той день на вулиці, однак, їхні свідчення відрізняються, що не дає змоги встановити особу, яка напала на чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Заробітки у Польщі: поляки відмовляються платити за роботу українським мігрантам

Дипломат підкреслила, що наразі очікується покращення стану українця, щоб його можна було опитати особисто.

Побиття українців розпочалося з того, що біля одного з магазинів між українцями та групою невідомих сталася словесна перепалка. Один із нападників заявив українцям, що знає, де вони живуть, і коли українці йшли додому, їм загородили дорогу 2 автомобілі, з яких вийшло 6-7 чоловіків. 

Теги: Новини України Кримінальні новини Сутички Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 227
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1802
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1123
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 455
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
482
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук