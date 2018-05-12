Консул розповів про стан чоловіка, якого побили під Варшавою

Керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса заявила, що життю 52-річного українця, якого побили під Варшавою у селі Ґлоскув, нічого не загрожує.

Про це пише "Укрінформ".

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У четвер, 3 травня, неподалік Варшави у селі Ґлоскув група людей напала на трьох українців. Зловмисники побили українців віком від 45 до 52 років, які працюють у місцевій Асоціації водних компаній.

Зараз життю пана Миколи ніщо не загрожує: напередодні проведено операцію, він прийшов до свідомості, перебуває далі на лікуванні. Лікарі ще не дають згоду на його прослуховування як свідка. Однак, як тільки це стане можливим, поліція і прокуратура зможуть взяти у нього свідчення,

– повідомляє консул.

Вона додала, що чоловік після операції не говорить, але є притомним і реагує кивками голови на запитання. Зокрема, лікарі підтвердили, що операцію проведено успішно.

Зазначається, що наразі не встановлено громадянство особи, яка скоїла напад.

"Прокуратура опитала двох інших українців, які були поряд з постраждалим у той день на вулиці, однак, їхні свідчення відрізняються, що не дає змоги встановити особу, яка напала на чоловіка", – йдеться у повідомленні.

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Дипломат підкреслила, що наразі очікується покращення стану українця, щоб його можна було опитати особисто.

Побиття українців розпочалося з того, що біля одного з магазинів між українцями та групою невідомих сталася словесна перепалка. Один із нападників заявив українцям, що знає, де вони живуть, і коли українці йшли додому, їм загородили дорогу 2 автомобілі, з яких вийшло 6-7 чоловіків.