В Германии отреагировали на решение МИД Украины ограничить консульские услуги для мужчин

В Германии заявили, что украинские мужчины имеют одинаковый с женщинами статус защиты в Германии.

Такое заявление представитель МВД ФРГ Максимиллиан Калль сделал после того, как Министерство иностранных дел Украины временно ограничило консульские услуги для мужчин призывного возраста.

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Защита является одинаковой

В Германии не планируют менять статус защиты мужчин после решений МИД в области консульской политики.

Это не скажется на статусе защиты, который является одинаковым для мужчин и женщин, что они составляют подавляющее большинство беженцев войны,

– подчеркнул Калль во время брифинга.

В то же время политики отказались комментировать само решение украинского правительства, добавив, что оно "находится в компетенции украинских органов". Калль также не ответил, смогут ли мужчины получить в Германии временный немецкий проездной документ в случае, если у паспорта гражданина Украины закончится срок действия.

В Германии сейчас находятся около 200 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.

Ранее также сообщалось, что МИД Украины предоставит уточненные разъяснения, как украинец призывного возраста сможет получить консульские услуги за рубежом до вступления в действие закона о мобилизации и после вступления его в силу.

Что известно о решении МИД