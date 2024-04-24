В Германии отреагировали на решение МИД Украины ограничить консульские услуги для мужчин
Источник:Укринформ
В Германии заявили, что украинские мужчины имеют одинаковый с женщинами статус защиты в Германии.
Такое заявление представитель МВД ФРГ Максимиллиан Калль сделал после того, как Министерство иностранных дел Украины временно ограничило консульские услуги для мужчин призывного возраста.
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Защита является одинаковой
В Германии не планируют менять статус защиты мужчин после решений МИД в области консульской политики.
Это не скажется на статусе защиты, который является одинаковым для мужчин и женщин, что они составляют подавляющее большинство беженцев войны,
– подчеркнул Калль во время брифинга.
В то же время политики отказались комментировать само решение украинского правительства, добавив, что оно "находится в компетенции украинских органов". Калль также не ответил, смогут ли мужчины получить в Германии временный немецкий проездной документ в случае, если у паспорта гражданина Украины закончится срок действия.
Ранее также сообщалось, что МИД Украины предоставит уточненные разъяснения, как украинец призывного возраста сможет получить консульские услуги за рубежом до вступления в действие закона о мобилизации и после вступления его в силу.
Что известно о решении МИД
- МИД выпустило распоряжение, по которому граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги. Также о приостановлении выдачи готовых документов в зарубежных подразделениях сообщило и государственное предприятие "Документ" – в связи с "техническими причинами".
- Дмитрий Кулба заявил, что многие мужчины за рубежом считают, что смогут "пересидеть" войну, но одновременно пытаются получить услуги от государства. Поэтому соответствующее решение, по словам министра, должно восстановить справедливость по отношению к мужчинам призывного возраста как в Украине, так и за рубежом.
- В то же время временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом.
- МИД также объяснил, что введение этих временных ограничений связано также и с тем, что на министерство уже давно возлагается обязанность по ведению воинского учета.