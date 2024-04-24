Таку заяву речник МВС ФРН Максимілліан Калль зробив після того, як Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.

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Захист є однаковим

У Німеччині не планують змінювати статус захисту чоловіків після рішень МЗС у галузі консульської політики.

Це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни,

– підкреслив Калль під час брифінгу.

Водночас політики відмовились коментувати саме рішення українського уряду, додавши, що воно "перебуває в компетенції українських органів". Калль також не відповів, чи зможуть чоловіки отримати в Німеччині тимчасовий німецький проїзний документ в разі, якщо у паспорта громадянина України закінчиться термін дії.

Зверніть увагу! В Німеччині наразі перебувають близько 200 тисяч чоловіків призовного віку з України.

Ранішее також повідомлялось, що МЗС України надасть уточнені роз'яснення, як українець призовного віку зможе отримати консульські послуги за кордоном до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання його чинності.

Що відомо про рішення МЗС