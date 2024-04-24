Таку заяву речник МВС ФРН Максимілліан Калль зробив після того, як Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.
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Захист є однаковим
У Німеччині не планують змінювати статус захисту чоловіків після рішень МЗС у галузі консульської політики.
Це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни,
– підкреслив Калль під час брифінгу.
Водночас політики відмовились коментувати саме рішення українського уряду, додавши, що воно "перебуває в компетенції українських органів". Калль також не відповів, чи зможуть чоловіки отримати в Німеччині тимчасовий німецький проїзний документ в разі, якщо у паспорта громадянина України закінчиться термін дії.
Ранішее також повідомлялось, що МЗС України надасть уточнені роз'яснення, як українець призовного віку зможе отримати консульські послуги за кордоном до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання його чинності.
Що відомо про рішення МЗС
- МЗС випустило розпорядження, за яким громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство "Документ" – у зв'язку з "технічними причинами".
- Дмитро Кулба заявив, що багато чоловіків за кордоном вважають, що зможуть "пересидіти" війну, але водночас намагаються отримати послуги від держави. Тому відповідне рішення, за словами міністра, має відновити справедливість щодо ставлення до чоловіків призовного віку як в Україні, так і за кордоном.
- Водночас тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном.
- МЗС також пояснило, що запровадження цих тимчасових обмежень пов'язано також і з тим, що на міністерство вже давно покладається обов'язок з ведення військового обліку.