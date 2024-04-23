Какие услуги будут предоставлять консульства мужчинам заграницей после временного ограничения

МИД Украины принял решение временно запретить предоставление консульских услуг мужчинам заграницей. Это связано с необходимостью обновить процедуру предоставления услуг после принятия закона о мобилизации.

Однако все же после решения МИД все же остались услуги, которые консульство продолжит предоставлять. Какие услуги будут предоставлять консульства после временного приостановления – читайте в материале 24 Канала.

К теме Украинцы за рубежом не освобождены от обязанностей: Кулеба объяснил ограничения консульских услуг

Что из услуг от консульств могут получить мужчины заграницей

После решения МИД мужчины призывного возраста смогут воспользоваться только услугами, связанными с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

В то же время в разъяснении Министерство иностранных дел отметило, что закон об изменениях в мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024, предусматривает, что после обновления данных воинского учета в ТЦК гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет с действительными военно-учетными документами будет иметь доступ к консульским услугам согласно законодательству в полном объеме.

Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18 – 60 лет, временно находящихся заграницей, пока определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения,

– отметили в МИД.

В то же время временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины заграницей. Поэтому в случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию заграницей (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.), сотрудники консульской службы будут предоставлять в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

А какие услуги временно запретили предоставлять мужчинам