Консульский отдел посольства в Турции перестал работать: куда обращаться украинцам

С сегодняшнего дня, 31 августа, посольство Украины в Турции временно прекратило работу. Консульский отдел не будет работать минимум до 10 сентября 2021 года.

Это значит, прием и выдачу готовых документов временно прекратят. Как отметили в посольстве, это связано с карантинными мерами.

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В то же время консульский отдел продолжает:

прорабатывать обращения граждан,

осуществлять их консульскую защиту на территории Турции,

оформление визовых ходатайств иностранцев через внешнего поставщика услуг.

Куда обращаться украинцам

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, для украинцев круглосуточно работает телефон горячей линии посольства– +90 539 550 98 98.

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