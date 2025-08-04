Украина намерена открыть новые консульские учреждения в Польше. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига рассказал об усилении консульского присутствия в соседней Польше.

Об этом он рассказал министр в интервью Укринформу, информирует 24 Канал.

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Что рассказал Сибига о консульствах в Польше?

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил, что наша страна действительно планирует усилить украинское консульское присутствие в Польше, "исходя из необходимости усиления защиты наших граждан".

Это один из приоритетов, который еще раз был зафиксирован по результатам совещания руководителей дипломатических учреждений (Украины),

– сказал Сибига.

Он рассказал, что в планах до конца года начать деятельность консульства в Жешуве.

Другое консульское учреждение откроют в Познани.

Мы сейчас активно работаем над решением логистических вопросов и соответствующего кадрового наполнения. Но эти конкретные решения направлены на усиление защиты наших граждан,

– рассказал Сибига.

Он отметил, что Польша – одна из крупнейших стран по количеству граждан Украины, и "мы очень хотим, чтобы они чувствовали опеку своего государства".