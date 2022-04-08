Консульство России во Львове стало символом мародерства и зверства россиян
Здание бывшего консульства России во Львове теперь выглядит совсем по-другому. Теперь оно напоминает о мародерстве и зверствах россиян.
Львовяне принесли к зданию, где когда-то было консульство, бытовую технику и залили его краской. Теперь это напоминание о мародерствах и зверствах, которые совершают оккупанты.
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Садовый призвал провести такую же акцию и в других городах
В сети фото из "обновленного" российского консульства показал мэр Львова Андрей Садовый. Мэр призвал провести такие же акции возле дипломатических учреждений России в других украинских городах.
Когда-то в этом частном здании работало консульство России. Теперь – это символ мародерства и рашистского зверства. Призываю сделать такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями,
– заявил Садовый.
Вот как теперь выглядит здание российского консульства во Львове / Фото из фейсбука Андрея Садового
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