Львів'яни принесли до будівлі, де колись було консульство, побутову техніку та залили її фарбою. Тепер це нагадування про мародерства та звірства, які здійснюють окупанти.

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Садовий закликав провести таку ж акцію і в інших містах

У мережі світлину з "оновленого" російського консульства показав мер Львова Андрій Садовий. Міський голова закликав провести такі ж акції біля дипломатичних установ Росії в інших українських містах.

Колись у цій приватній будівлі працювало консульство Росії. Тепер – це символ мародерства і рашистського звірства. Закликаю зробити такі ж акції під усіма російськими дипломатичними установами,

– заявив Садовий.



Ось як тепер виглядає будівля російського консульства у Львові / Фото з фейсбука Андрія Садового

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