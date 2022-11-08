Советник Байдена Салливан мог контактировать с Россией: политолог объяснил, есть ли здесь предательство

В WSJ заявили, что советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан тайно контактирует с Кремлем. Так, информация о переговорах с Россией и дальше может время от времени появляться.

Кроме того, накануне министры обороны Великобритании и Соединенных Штатов также говорили со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом 24 каналу рассказал политолог и аналитик Internews Украина Владислав Фарапонов.

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Возможно, никогда не узнаем о чем Салливан говорил с Кремлем

По его мнению, сложно судить, есть ли измена со стороны США из-за контакта Белого дома с Кремлем, поскольку мы не знаем всех деталей и тона разговора, в том числе и с американской стороны. Однако то, что позиция Соединенных Штатов по поводу нежелания прямой конфронтации с Россией не изменилась, остается фактом.

Более того, после таких прямых контактов Белого дома с Кремлем соответствующая позиция будет чаще звучать на публичных выступлениях.

Настоящий смысл и идею этих переговоров возможно никогда не узнаем,

– подчеркнул политолог.

Фарапонов объяснил, есть ли измена в контакте США с Кремлем: смотрите видео

Салливан подтвердил контакты с Москвой

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на своем выступлении в Нью-Йорке подтвердил, что, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми. Он считает, что поддерживать связи с Россией "в интересах" Соединенных Штатов.

BBC со ссылкой на The Wall Street Journal добавляет, что Джейк Салливан проводил тайные переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также старшим советником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым. Обсуждали вроде бы недопустимость ядерной эскалации в Украине, однако не затрагивали тему полного прекращения войны.

Заметим, что в Соединенных Штатах прокомментировали контакты с Россией. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США оставляют за собой право говорить на высоком уровне о волнующих страну вопросах.

Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.