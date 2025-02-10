Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает 24 Канал. По его словам, Россия готова к переговорам.

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Что известно о сотрудничестве с США

Рябков подчеркнул, что согласованных графиков общения Путина и Трампа пока нет, а также назвал условие, при котором Россия может обсуждать окончание войны против Украины.

Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе,

– сказал он.

Замглавы МИД заявил, будто Москва уже неоднократно предупреждала – отношения между США и Россией "балансируют на грани разрыва".

В этом традиционно обвиняют команду Джо Байдена, которая "сделала ставку на гибридную войну, внедрила в свои документы и навязала это союзникам по разного рода блоковым конфигурациям идею о возможности нанести России стратегическое поражение".

Зато с приходом новой американской администрации якобы появилось "небольшое окно возможностей" для нормализации отношений.

Воспользуются ли США этим шансом – зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями, – все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет,

– убеждает Рябков.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что любой мирный план будет рассматриваться украинцами с позиции их возможности выжить.

Если будет противостояние, не дай бог, позиции Украины и Америки – я не хочу даже об этом думать, – то от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира, и Европы, и Америки,

– сказал украинский президент.