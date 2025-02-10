Про це повідомив заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає 24 Канал. За його словами, Росія готова до перемовин.

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Що відомо про співпрацю зі США

Рябков підкреслив, що узгоджених графіків спілкування Путіна і Трампа наразі немає, а також назвав умову, за якої Росія може обговорювати закінчення війни проти України.

Ми готові до діалогу, про що говорилося неодноразово, зокрема, готові обговорювати врегулювання в Україні, але лише на рівноправній, взаємоприйнятній основі,

– сказав він.

Заступник глави МЗС заявив, буцімто Москва вже неодноразово попереджала – відносини між США і Росією "балансують на межі розриву".

У цьому традиційно звинувачують команду Джо Байдена, яка "зробила ставку на гібридну війну, впровадила у свої документи, і нав'язала це союзникам за різного роду блоковими конфігураціями ідею про можливість завдати Росії стратегічної поразки".

Натомість з приходом нової американської адміністрації нібито з'явилося "невелике вікно можливостей" для нормалізації відносин.

Чи скористаються США цим шансом – залежить тільки й виключно від них. Мова ультиматумів, епатажних вкидів, спроби сказати нам, що нам зроблять велику послугу в обмін на згоду зі свідомо непрохідними вимогами, – усе це у відносинах і діалозі з Росією не пройде,

– переконує Рябков.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський підкреслив, що будь-який мирний план розглядатиметься українцями з позиції їхньої можливості вижити.

Якщо буде протистояння, не дай боже, позиції України та Америки – я не хочу навіть про це думати, – то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна – це програш західного світу, і Європи, і Америки,

– сказав український президент.