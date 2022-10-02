Оккупанты на Херсонщине закапывают неизвестные контейнеры: в ОК "Юг" призвали не паниковать
В сети распространяют кадры, на которых видно, как россияне закапывают неизвестные контейнеры в Херсонской области. Однако причин для паники нет.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас наши войска изучают эти кадры и все возможные варианты.
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Причин для паники нет
Наталья Гуменюк отметила, что сейчас прорабатывают все версии по поводу того, что именно закапывали в траншеях россияне. Однако эта информация не для публичного объявления. Несмотря на это, руководитель объединенного координационного штаба отметила, что причин для паники нет.
Также Гуменюк отметила, что если распространение этих кадров в интересах оккупантов, то это пропагандистская задача, направленная на запугивание украинцев.
Наталья Гуменюк заверила, что наши защитники и защитницы знают обо всех возможных угрозах и местное население проинформировано относительно них, поэтому знают план действий в случае чрезвычайных ситуаций.
Неизвестные контейнеры на Юге: смотрите видео
Что известно о контейнерах на Юге
Накануне в сети появилось видео из Херсона, на котором видно немало неизвестных контейнеров в траншеях. Издание Defece Express обратилось к экспертам по этому поводу. Специалисты отметили, что есть несколько вариантов того, что именно в этих контейнерах, в частности:
- жидкое химическое вещество, подготовленное к подрыву;
- жидкая взрывчатка в специфической таре;
- морские мины МЯМ.
Доподлинно неизвестно, что именно россияне заложили в эти контейнеры.
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