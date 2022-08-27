Почему осень станет решающим периодом в войне и когда ждет контрнаступления ВСУ

В последние несколько недель Вооруженные Силы Украины существенно ослабили оккупантов, нанеся ряд точных ударов по их целям. Это создает благоприятные условия для контрнаступления, однако здесь есть свои нюансы.

Своими соображениями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. Что нужно ВСУ для контрнаступления и как осенью изменится ситуация на фронте – читайте дальше.

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Усиление атак на Донбассе как доказательство страха россиян перед контрнаступлением

Украина вплотную близится к решающему периоду в этой войне, который приходится на осень. Ведь ВСУ за последний месяц активно уничтожали вражеские склады с боеприпасами и военную технику, готовя благоприятные условия для контрнаступления. Этот тезис за последние сутки активно обсуждался не только в Украине, но и среди наших партнеров. И все сходятся во мнении, что ВСУ свою задачу выполнили, и теперь для успешного контрнаступления нужна мощная поддержка партнеров тяжелым вооружением. Мол, Вооруженные Силы уже значительно ослабили военный потенциал россии, так что в ближайшее время наиболее благоприятный период для контрнаступления. Однако западные СМИ все равно отмечают, что украинские Вооруженные Силы находятся перед сложным вопросом – как вернуть оккупированные территории с минимальными потерями?

Начнем с последних новостей с фронта, которые не могут не радовать, ведь рашисты сильно паникуют и пытаются сбить с толку наших защитников. Однако ВСУ спокойно продолжают их демилитаризацию. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россия усилила огневое влияние на Востоке Украины, правда оно так и не приводит к каким-либо успехам на фронте.

И такое усиление враждебной активности именно в Донбассе имеет свое объяснение. Особенно на фоне предыдущих заявлений шойгу о том, что якобы россияне наоборот замедлили свои атаки как жест доброй воли. Однако россияне на Востоке не могут продвинуться вперед уже несколько недель, поэтому и усиление обстрелов не дает результатов. Здесь еще стоит упомянуть тот факт, что оккупанты 2 недели назад наоборот перекидывали свои подразделения из Донбасса и Харьковской области на Юг. Так что говорить о массированной атаке не приходится.

Тогда зачем россияне усилили обстрелы? В британской разведке уверены, что россия делает это с целью оттягивания оттуда дополнительных украинских сил на фоне сообщений о планах Украины по контрнаступлению. То есть, оккупанты реально боятся контрнаступления ВСУ на Юге, а потому пытаются продемонстрировать большое присутствие на Востоке, чтобы распылить украинские силы. И это первый момент, на который следует обратить внимание.

Второй момент состоит в том, что россияне постоянно находятся у украинских границ со стороны белорусы и звенят оружием. Так, накануне мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в белорусской армии снова продлили срок военных учений на границе с Украиной. В общем, эти учения продолжают уже в течение 18 недель. Хотя эксперты уверяют, что белорусская армия готова только к обороне, нашим силам все равно приходится отвлекаться на возможную угрозу.

Удары ВСУ по складам – не самая большая проблема россиян

Однако такое оттягивание наших сил на себя русские войска совершают именно потому, что понимают опасность большого наступления. Ведь глубоко в тылу наши ВСУ активно уничтожают их технику и боеприпасы. Накануне в Херсоне тактическая авиация Украины поразила средства вражеской противовоздушной обороны, а также скопление вражеской живой силы и техники в Новопетровке и Ольгино. К списку мостов, которые теперь не пригодны для опрокидывания тяжелой техники оккупанта, добавляется и Дарьевский мост через реку Ингулец, что еще больше усложняет передвижение врага.

Впрочем, точные поражения на оккупированной части Юга Украины теперь для россиян просто цветочки, ведь и в Крыму активно раздавались взрывы. И оккупантам уже не удается прикрываться работой ПВО, потому что россияне боятся и бегут с полуострова.

Институт изучения войны предполагает, что россия прямо сейчас передислоцирует более дорогостоящую военную технику из Крыма в россию после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова. Впрочем, на замену более современной технике россияне перекидывают наоборот из россии в Крым наземную военную технику.

И это еще одно доказательство того, что у россиян на Юге огромные потери, и они готовятся к обороне от вероятного контрнаступления ВСУ. Однако потери скрыть уже практически невозможно. Так же как и постоянный "хлопок" в Крыму. Ранее россияне говорили, что это кто-то "не там покурил", потом появилась легенда о том, что каждый взрыв, это работа ПВО. Но с 27 августа оккупанты решили вообще засекретить все взрывы в Крыму и не объяснять россиянам, что на самом деле происходит.

Провал подготовки россиян к "референдумам" и проблемы с контингентом ОДКБ в Казахстане

Кроме того, в ГУР Минобороны сообщили, что высокоточное оружие в россии уже на грани, а резервов по некоторым типам ракет уже почти нет — в частности, сложная ситуация с "Калибрами", "Искандерами", "Кинжалами". Соответственно наша разведка ожидает, что россияне будут использовать другие средства поражения. В частности, оккупанты сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров. В частности, именно этими ракетами оккупанты сейчас кошмарят Николаев, Запорожскую область и Харьков. Соответственно стоит ожидать, что именно в этих регионах россияне будут пытаться разрушить украинскую инфраструктуру и объекты теплосети перед зимой, чтобы нанести психологическое давление на местное население. А вот с высокоточными ракетами у россиян ситуация действительно критична. То есть, россия уже испытала значительное ослабление.

Кроме того, украинцы на оккупированных территориях всеми силами доказывают оккупанту, что они не хотят видеть его на своей земле. Дело в том, что по данным украинской разведки, на оккупированных территориях почти завершена подготовка к проведению псевдореферендумов. Речь идет о подготовке "избирательных штабов" и составлении "списков избирателей". Окончательная дата проведения голосований еще не определена.

Несмотря на то, что в Институте изучения войны, уверяют: все собранные данные свидетельствуют, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением "референдумов", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкивается с постоянными неудачами, откладывающими попытки. аннексии. В частности, украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

И некоторые россияне, которых еще не бросили на войну в Украине, уже понимают провал войны для оккупантов, так что под разными предлогами отказываются воевать. Ранее россия разбрасывала свой военный контингент по странам ОДКБ, однако кремль уже вывел почти всех своих военных с техникой из Таджикистана и Армении. И вот теперь пришел черед Казахстана. Но военные, которые там дислоцируются, отказываются возвращаться домой, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Зеленский перед выбором – когда идти в контрнаступление

На фоне таких новостей, за последние сутки сразу несколько должностных лиц и экспертов активно заговорили о контрнаступлении ВСУ. Издание The New Yourk Times, ссылаясь на разных военных экспертов, утверждает, что война рискует превратиться в затяжной конфликт в истощение. И такой сценарий для кремля на сегодняшний день действительно выигрышный, ведь наступать дальше они не могут, но и отдавать территории не хотят. Соответственно, их полностью устраивает позиционная война на истощение. Больше они не потянут. И именно поэтому они так боятся масштабного контрнаступления.

Для Украины ситуация кардинально иная – ВСУ в более выигрышной позиции сегодня, а затяжная война может просто разрушить нашу экономику и, со временем, отвлечь некоторых партнеров. Потому, как пишут СМИ, эта осень – идеальное "окно возможностей".

Ряд экспертов уверяет, что отправной точкой для контрнаступления станет еще большее ослабление россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области. Все эпизоды по уничтожению вражеской логистики, складов с боеприпасами и военной техникой говорят о постоянной подготовке ВСУ к такому сценарию. Западные СМИ отмечают, что Зеленский оказался под давлением – когда начинать контрнаступление? С одной стороны не стоит спешить, чтобы не совершить ошибок, которые унесут жизнь наших героев, а с другой – долго ждать тоже нельзя, потому что, мол, Евросоюз начнет крутить носом в вопросах помощи. Германия тому яркий пример.

Хотя, в Белом доме 27 августа заявили, что о последнем не стоит беспокоиться, ведь НАТО сегодня едино как никогда, а потому в любой ситуации поддержка Украины продолжится.

россия достигла своей кульминации: возможно ли выбить россиян из Украины до конца года

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес уверяет, что ВСУ вообще до конца года могли бы отбросить российских захватчиков на позиции 23 февраля. Однако есть одно условие – Запад должен поставлять оружие в достаточных объемах и вовремя. Он уверяет, что россияне уже добились своей кульминации и дальше уже ничего сделать не могут. Тем более что запасы тают, а восстановить их нет откуда. Между тем у Украины ситуация совсем другая, и Запад должен ускориться.

Такого же мнения придерживается и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Однако он в недавнем интервью изданию The Hill намекнул, что последний объявленный пакет помощи от США на 3 миллиарда долларов уже может значительно изменить ситуацию и ВСУ смогут пойти в контрнаступление, когда получат все, что в него входит.

И завершает эту серию информационных месседжей о возможном контрнаступлении и значительном переломе в войне сообщение от ГУР Минобороны Украины. Там сообщили, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне, а запланированные Украиной меры будут успешны и планы врага удастся сорвать.

Представитель разведки Вадим Скибицкий заверил, что речь идет о сентябре – октябре. Мол, дальше начнется плохая погода, так что война снова вернется в фазу позиционных боев. Скибицкий намекает, что зимой россия будет продолжать боевые действия, чтобы держать в напряжении ВСУ, а также будет по полной использовать энергетику, как главный рычаг давления и на Украину и на Европу в целом. Несмотря на это, представитель ГУР выразил надежду, что те меры, которые планирует Украина, будут иметь успех, и ВСУ сорвут планы россии. То есть снова можно прийти к выводу, что в ГУР также рассматривают осень, как "окно возможностей".

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