Восемь новеньких iPhone 18 Pro Max на сумму 850 тысяч гривен пытались протянуть через границу

Украинские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза партии новейших смартфонов Apple. Водители пытались скрыть дорогую технику, выдавая ее за вещи для личного пользования.

Как сообщает Госпограничная служба, инцидент произошел в пункте пропуска "Нижанковичи" на границе с Польшей.

Подробности инцидента

Во время досмотра двух автомобилей Volkswagen, за рулем которых находились жители Львовской области, правоохранители обнаружили восемь незадекларированных iPhone 18 Pro Max. Общая стоимость изъятых гаджетов составляет около 850 тысяч гривен.

Оба водителя пытались убедить инспекторов, что везут по четыре топовых смартфона исключительно для личных нужд. Однако такие объяснения не помогли избежать ответственности.

По факту нарушения таможенники составили соответствующие протоколы, а всю обнаруженную технику изъяли и передали на специальный склад для дальнейшего рассмотрения дела.



Изъятые смартфоны на границе / ГПСУ

Сколько стоят новые гаджеты?

Напомним, ранее мы писали, что официальные продажи новой линейки от Apple в Украине начнутся в конце сентября. По данным украинских ритейлеров, цена на базовую модель iPhone 18 Pro начинается от 77 999 гривен.

В то же время топовая версия iPhone 18 Pro Max с максимальным объемом памяти может обойтись покупателям в более чем 164 тысячи гривен.

Как уже сообщалось на нашем сайте, за стоимость одного такого флагманского смартфона на вторичном рынке можно приобрести подержанный автомобиль, небольшую ферму или даже бюджетную недвижимость в регионах.