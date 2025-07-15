В Германии обнаружили контрабанду 1 500 тарантулов в коробках для тортов

На таможне аэропорта немецкого Кельн-Бонна обнаружили перевозку тарантулов в коробках из-под тортов. Пауков пытались доставить из Вьетнама в Германию незаконно.

Таможенники насчитали около полутора тысяч пауков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washigton Post.

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Зачем перевозили тарантулов в Германию?

Как пишет издание, вместо ожидаемых 7 килограммов шоколадного десерта в коробках обнаружили живых и мертвых ядовитых пауков. Тарантулов тесно упаковали в малые пластиковые контейнеры и поместили в яркие коробки для тортов.

Как сообщили в аэропорту Кельн-Бонн, таможенники заподозрили контрабанду из-за резкого запаха, который не был характерен для пищевых изделий.

Самое шокирующее в этой истории – это стремление людей заработать деньги ценой страданий животных,

– передает пресс-секретарь главного таможенного управления Кельна Майя Лей.

Человеку, который отвечал за посылку, выдвинули подозрение. Продолжается расследование. По данным WP, гибель некоторых животных является нарушением немецкого законодательства.

К слову, четверо контрабандистов в Кении пытались вывезти 5 000 муравьев-маток. Они спрятали в модифицированных пробирках и шприцах.