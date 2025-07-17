Митники налічили близько півтори тисячі павуків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washigton Post.

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Навіщо перевозили тарантулів до Німеччини?

Як пише видання, замість очікуваних 7 кілограмів шоколадного десерту в коробках виявили живих і мертвих отруйних павуків. Тарантулів тісно запакували в малі пластикові контейнери та помістили у яскраві коробки для тортів.

Як повідомили в аеропорту Кельн-Бонн, митники запідозрили контрабанду через різкий запах, який не був характерний для харчових виробів.

Найбільш шокуюче в цій історії – це прагнення людей заробити гроші ціною страждань тварин,

– передає речниця головного митного управління Кельна Мая Лей.

Людині, яка відповідала за посилку, висунули підозру. Триває розслідування. За даними WP, загибель деяких тварин є порушення німецького законодавства.

До слова, четверо контрабандистів у Кенії намагалися вивезти 5 000 мурах-маток. Вони заховали у модифікованих пробірках і шприцах.