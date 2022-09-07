24 отстраненных: СБУ провела спецоперацию из-за влияния на таможню санкционных контрабандистов

Россия хотела повлиять на функционирование таможенных органов Украины. Однако СБУ не допустила этого, разоблачив целую схему.

В частности, говорится о прекращении незаконного сотрудничества должностных лиц таможенных органов с гражданами, вошедшими в санкционный список контрабандистов согласно Указу Президента Владимира Зеленского от 21 апреля 2021 года.

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У трех контрабандистов было российское гражданство

СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а один – румынское. Поэтому СБУ инициировала прекращение у них гражданства Украины.

Большинство подсанкционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц. Служба безопасности не допустила усиления влияния страны-агрессора на постоянное функционирование таможенных органов,

– говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили оружие и взрывчатку

У нескольких подсанкционных лиц провели 23 обыска. Во время них обнаружили оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества.

Обыски контрабандистов: фото СБУ

Указанные мероприятия и следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма);

ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Следственные действия продолжаются. А 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранили от занимаемых должностей.

Отметим, что в апреле 2021 года Владимир Зеленский подписал указ "О приостановлении гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука. Приказы о лишении гражданства не являются публичными, однако СМИ сообщали об этом, ссылаясь на собственные источники.

Реакция Зеленского

На операцию отреагировал и президент Владимир Зеленский. В вечернем обращении он напомнил, что неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет.

Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут,

– добавил глава государства.

Он отметил факт, что чиновники таможни, помогавшие контрабандистам, отстранены. Президент уверен, что они получат законный ответ на все свои незаконные действия.

Санкции против контрабандистов

2 апреля того же года СНБО впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой области.

Санкции СНБО касаются компаний, связанных с:

Вадимом Альпериным,

Александром Чудаковым,

Виктором Шерманом,

Александром Кравченко,

Владимиром Дидухом,

Иваном Бокалом,

Валерием Пересоляком,

Юрием Кушниром,

Орестом Фирманюком,

Александром Еримичуком.

Против этих граждан ввели и персональные санкции "за контрабандизм".

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