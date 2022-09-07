Зокрема, мовиться про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21 квітня 2021 року.

До теми Україна арештувала 24 мільйони, що належали доньці "роснефті": керували фірмою "ставленики" ОПЗЖ

У трьох контрабандистів було російське громадянство

СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тож СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.

Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афілійовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб. Служба безпеки не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів,

– мовиться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці знайшли зброю та вибухівку

У кількох підсанкційних осіб провели 23 обшуки. Під час низ виявили зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Обшуки контрабандистів: фото СБУ

Зазначені заходи та слідчо-оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму);

ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

Слідчі дії тривають. А 24 митники, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонили від займаних посад.

Зауважимо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ "Про призупинення громадянства України причетних до контрабанди Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука. Накази про позбавлення громадянства є непублічними, проте ЗМІ повідомляли про це, посилаючись на власні джерела.

Реакція Зеленського

На цю операцію відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він нагадав, що неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде.

Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють,

– додав глава держави.

Він відзначив факт, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, відсторонені. Президент впевнений, що вони отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

Санкції проти контрабандистів

2 квітня того ж року РНБО вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі.

Санкції РНБО стосуються компаній, пов'язаних із:

Вадимом Альперіним,

Олександром Чудаковим,

Віктором Шерманом,

Олександром Кравченком,

Володимиром Дідухом,

Іваном Бокалом,

Валерієм Пересоляком,

Юрієм Кушніром,

Орестом Фірманюком,

Олександром Єрімічуком.

Проти цих громадян впровадили й персональні санкції "за контрабандизм".

До теми – жінка військового зливала дані росіянам про наші війська: дивіться відео