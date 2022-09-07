Зокрема, мовиться про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21 квітня 2021 року.
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У трьох контрабандистів було російське громадянство
СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тож СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.
Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афілійовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб. Служба безпеки не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів,
– мовиться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці знайшли зброю та вибухівку
У кількох підсанкційних осіб провели 23 обшуки. Під час низ виявили зброю, бойові припаси та вибухові речовини.
Обшуки контрабандистів: фото СБУ
Зазначені заходи та слідчо-оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму);
- ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).
Слідчі дії тривають. А 24 митники, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонили від займаних посад.
Зауважимо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ "Про призупинення громадянства України причетних до контрабанди Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука. Накази про позбавлення громадянства є непублічними, проте ЗМІ повідомляли про це, посилаючись на власні джерела.
Реакція Зеленського
На цю операцію відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він нагадав, що неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде.
Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють,
– додав глава держави.
Він відзначив факт, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, відсторонені. Президент впевнений, що вони отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.
Санкції проти контрабандистів
2 квітня того ж року РНБО вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі.
Санкції РНБО стосуються компаній, пов'язаних із:
- Вадимом Альперіним,
- Олександром Чудаковим,
- Віктором Шерманом,
- Олександром Кравченком,
- Володимиром Дідухом,
- Іваном Бокалом,
- Валерієм Пересоляком,
- Юрієм Кушніром,
- Орестом Фірманюком,
- Олександром Єрімічуком.
Проти цих громадян впровадили й персональні санкції "за контрабандизм".
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