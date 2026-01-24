После демобилизации могут снова мобилизовать, – Костенко о проблеме контракта "18 –24"

Новому министру обороны Михаилу Федорову кроме новых задач и вызовов, которые он имеет, нужно решать вопросы, которые остались нерешенными при предшественнике. Когда еще эту должность занимал Денис Шмыгаль, он анонсировал возможность новых контрактов для военнослужащих – сначала для добровольцев. А потом должны быть пересмотрены контракты для действующих военных.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады и полковник СБУ Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что новый министр обороны, вероятно, поддержит эту идею. Потому что она была инициативой президента Украины Владимира Зеленского.

Почему тормозится принятие законопроекта об отсрочке контрактникам в возрасте 18 – 24 лет?

Костенко отметил, что президент поставил задачу по контрактам, по переходу на профессиональную армию. Соответственно эта инициатива должна быть продолжена. Однако для введения ее нужно, чтобы в Верховной Раде было принято несколько законов.

"В то же время у нас часто депутаты не разбираются с законопроектами, которые голосуют, и живут только популистскими месседжами, которые кто-то озвучил с трибуны, чтобы "завалить" определенный законопроект", – подчеркнул он.

Стоит знать. Минобороны в 2025 году анонсировало контракты на 1 год для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Новобранцы, что подпишут этот контракт, получат дополнительные выплаты объемом 1 миллион гривен и социальный пакет.

Полковник СБУ напомнил, что был законопроект об отсрочке для людей, подписавших контракты 18 – 24 лет. Контракты им сделали, а было нужно внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного.

Фактически молодых людей после демобилизации могут снова мобилизовать. Верховная Рада хотела это исправить вместе с Министерством обороны. Комитет нацбезопасности подал этот законопроект. Но депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не то, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, – право на отсрочку. Это вообще абсурд,

– объяснил Роман Костенко.

Поэтому секретарь оборонного комитета Верховной Рады призвал народных депутатов читать документы, за которые они голосуют и не вестись на провокации и популистские заявления. Потому что, по словам Костенко, люди 18 – 24 лет, которые подписали контракт, поверив государству, имеют право на отсрочку. И обязанность власти закрепить это в законе.

Что известно о контракте "18 – 24"?