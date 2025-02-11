По контракту для молодежи 18 – 24 летние мужчины смогут выезжать за границу, – Минобороны
Министерство обороны Украины ввело новый "Контракт 18 –24" для молодежи. В частности, по его условиям можно получить разрешение на выезд за границу.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Что нужно для выезда за границу по контракту для молодежи
Министерство обороны раскрыло детали контракта для добровольцев в возрасте 18 – 24 лет. В ведомстве отмечают, что среди основных преимуществ – финансовое вознаграждение и социальные гарантии, которые не предлагает ни одна гражданская профессия.
В частности, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут новый контракт, получат возможность выехать за границу после одного года службы.
Другие социальные гарантии, которые предоставляет "Контракт 18 – 24":
- ипотека под 0,0% годовых после окончания контракта ("еОселя");
- самостоятельный выбор части и специальности;
- компенсация аренды жилья на время службы;
- медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование.
Какие социальные гарантии предоставляет "Контракт 18 – 24" / Фото Минобороны