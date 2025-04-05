"Контракт 18 – 24": в ВСУ объяснили, что может стать причиной отказа

Некоторые украинцы, которые хотят стать участниками программы "Контракт 18–24", получают отказы. Основными причинами становится непрохождение психологического отбора или военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на офицера отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младшего лейтенанта Аллу Пунько.

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Что может стать причиной отказа

Во время пресс-конференции "Контракт 18 – 24. Рекрутинг сознательной молодежи" Алла Пунько рассказала, что наибольшим спросом в программе пользуются специальности разведчика и стрелка.

По этому контракту есть предусмотренный перечень специальностей: стрелок, гранотометчик, разведчик и смежные к ним. Поэтому рекруты могут выбирать только среди этих,

– добавила она.

По словам офицера, в процессе базовой военной подготовки обучение проходит в составах по 25 – 30 человек. В частности, рекруты изучают связь, тактическую медицину, огневую подготовку и национально-патриотическую подготовку.

Критерии отбора: соответствующий возраст от 18 до 24 лет включительно, также пригодность, которая заверенная военно-врачебной комиссией, прохождения психологического отбора и отсутствие судимостей у кандидатов... Также могут отказать непосредственно в части, если кандидат не соответствует занимаемой должности,

– объяснила Пунько

Как отметила офицер, около 5% кандидатов получили отказ в подписании контракта из-за того, что они не прошли психологический отбор или ВВК.

К слову, недавно Кабинет министров Украины расширил действие проекта "Контракт 18 – 24" на Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.