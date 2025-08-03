Молодежь сможет работать с дронами в рамках программы "Контракт 18 – 24"
- Программу "Контракт 18 – 24" расширено, чтобы молодежь от 18 до 24 лет могла работать специалистами беспилотных систем, получая выплаты и льготы.
- Контракт предусматривает 24 месяца службы и выплату 1 миллиона гривен тремя траншами.
- Правительство приняло нормативную базу, и в ближайшее время будет обнародован перечень подразделений и должностей, подпадающих под действие этих условий.
На этой неделе утверждены необходимые решения для привлечения украинцев в возрасте от 18 до 24 лет в Силы обороны на должности специалистов беспилотных систем. Благодаря расширению "Контракта 18 – 24" молодежь сможет работать с дронами.
Контракт для операторов беспилотных систем предусматривает обучение продолжительностью до 4 месяцев, что включает базовую, профессиональную и адаптационную подготовку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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На каких условиях молодежь сможет работать с дронами?
Благодаря расширению "Контракта 18 – 24", которое ранее анонсировал Зеленский, украинцы в возрасте от 18 до 24 лет смогут занимать должности специалистов беспилотных систем – как воздушных, так и наземных роботизированных комплексов.
Контракт для операторов БпЛА предусматривает 24 месяца службы, из которых не менее 12 – в боевых условиях, выплату одного миллиона гривен тремя траншами, дополнительно к регулярному денежному обеспечению и льготы после службы (ипотека под 0%, право выезда за границу, отсрочка от дальнейшего призыва и т.д.).
Нормативная база уже принята Правительством. В ближайшее время будет обнародован перечень подразделений и должностей, подпадающих под действие новых условий,
– говорят в Генштабе.
Там добавляют, что, кроме этого, молодые добровольцы смогут учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы. Теперь им гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы, а также предоставление учебного отпуска.
В Генштабе считают, что такие изменения позволят воинам одновременно защищать Украину, получать повышенные выплаты и льготы и формировать образовательный фундамент для дальнейшей профессиональной реализации в мирной жизни.