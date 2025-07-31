Благодаря расширению программы "Контакт 18 – 24" молодые добровольцы отныне смогут учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы.

Также приняли важные решения для привлечения молодежи в рамках этого в Силы обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что изменится после расширения программы?

Рада одобрила законопроект, инициированный Владимиром Зеленским, и разработанный Офисом Президента, Правительством, Минобороны и Генштабом ВСУ. Согласно ему, молодым военнослужащим гарантируют следующее:

право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;

сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы;

предоставление учебного отпуска.

Отмечается, что это позволит им защищать Украину, получать повышенные выплаты и льготы, а также формировать образовательный фундамент для дальнейшей профессиональной реализации после окончания участия в боевых действиях.

Кроме вышеупомянутого, утвердили важные решения для привлечения молодежи "18 – 24" в Силы обороны Украины на должности специалистов беспилотных систем. Контракт для операторов беспилотных систем предусматривает следующее:

обучение продолжительностью до 4 месяцев (базовая, профессиональная и адаптационная подготовка);

24 месяца службы, из которых не менее 12 – в боевых условиях;

выплату 1 миллиона гривен тремя траншами, дополнительно к регулярному денежному обеспечению;

льготы после службы: ипотека под 0%, право выезда за границу, отсрочка от дальнейшего призыва и тому подобное.

Нормативная база уже принята Правительством. В ближайшее время будет обнародован перечень подразделений и должностей, подпадающих под действие новых условий,

– говорится в сообщении.

К слову, недавно Зеленский подписал закон, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Их на один год могут подписать люди, которые были признаны годными к службе.