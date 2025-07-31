Программу "18 – 24" расширили: в Генштабе рассказали важные детали
- Молодые военнослужащие смогут учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы с гарантией сохранения места обучения.
- Для операторов беспилотных систем предусмотрено обучение до 4 месяцев, служба 24 месяца, выплаты 1 миллиона гривен и льготы после службы.
Благодаря расширению программы "Контакт 18 – 24" молодые добровольцы отныне смогут учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы.
Также приняли важные решения для привлечения молодежи в рамках этого в Силы обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Что изменится после расширения программы?
Рада одобрила законопроект, инициированный Владимиром Зеленским, и разработанный Офисом Президента, Правительством, Минобороны и Генштабом ВСУ. Согласно ему, молодым военнослужащим гарантируют следующее:
- право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы;
- сохранение места обучения и стипендии на период прохождения службы;
- предоставление учебного отпуска.
Отмечается, что это позволит им защищать Украину, получать повышенные выплаты и льготы, а также формировать образовательный фундамент для дальнейшей профессиональной реализации после окончания участия в боевых действиях.
Кроме вышеупомянутого, утвердили важные решения для привлечения молодежи "18 – 24" в Силы обороны Украины на должности специалистов беспилотных систем. Контракт для операторов беспилотных систем предусматривает следующее:
- обучение продолжительностью до 4 месяцев (базовая, профессиональная и адаптационная подготовка);
- 24 месяца службы, из которых не менее 12 – в боевых условиях;
- выплату 1 миллиона гривен тремя траншами, дополнительно к регулярному денежному обеспечению;
- льготы после службы: ипотека под 0%, право выезда за границу, отсрочка от дальнейшего призыва и тому подобное.
Нормативная база уже принята Правительством. В ближайшее время будет обнародован перечень подразделений и должностей, подпадающих под действие новых условий,
– говорится в сообщении.
К слову, недавно Зеленский подписал закон, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Их на один год могут подписать люди, которые были признаны годными к службе.