Також ухвалили важливі рішення для залучення молоді у рамках цього до Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що зміниться після розширення програми?

Рада схвалила законопроєкт, ініційований Володимиром Зеленським, і розроблений Офісом Президента, Урядом, Міноборони та Генштабом ЗСУ. Згідно з ним, молодим військовослужбовцям гарантують наступне:

право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;

збереження місця навчання та стипендії на період проходження служби;

надання навчальної відпустки.

Зазначається, що це дозволить їм захищати Україну, отримувати підвищені виплати й пільги, а також формувати освітній фундамент для подальшої професійної реалізації після закінчення участі у бойових діях.

Крім вищезгаданого, затвердили важливі рішення для залучення молоді "18 – 24" до Сил оборони України на посади фахівців безпілотних систем. Контракт для операторів безпілотних систем передбачає таке:

навчання тривалістю до 4 місяців (базова, фахова та адаптаційна підготовка);

24 місяці служби, з яких не менше 12 – у бойових умовах;

виплату 1 мільйона гривень трьома траншами, додатково до регулярного грошового забезпечення;

пільги після служби: іпотека під 0%, право виїзду за кордон, відстрочка від подальшого призову тощо.

Нормативна база вже ухвалена Урядом. Найближчим часом буде оприлюднено перелік підрозділів і посад, що підпадають під дію нових умов,

– ідеться у повідомленні.

До слова, нещодавно Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Їх на один рік можуть підписати люди, які були визнані придатними до служби.