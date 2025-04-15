Контракт 18 – 24: в ВСУ вдвое увеличили количество вакансий для добровольцев
- Проект "Контракт 18 – 24" в ВСУ увеличил количество боевых должностей для добровольцев с 9 до 18, предоставляя молодежи больше возможностей для выбора специальности в соответствии с умениями.
- В проекте участвуют 16 боевых бригад, и это позволяет гражданам защищать Украину на фронте, эффективно выполнять боевые задачи и получать надлежащую финансовую поддержку.
Проект "Контракт 18 – 24" вышел на новый уровень - количество доступных боевых должностей для добровольцев увеличили вдвое. Теперь молодежь может выбрать специальность, которая лучше всего соответствует ее умениям и мотивации.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В рамках проекта “Контракт 18–24”, что предоставляет молодежи возможность добровольно присоединиться в ряды ВСУ, перечень боевых должностей расширен с 9 до 18.
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Новые возможности в армии для молодежи
Это открывает больше возможностей для граждан, которые хотят защищать Украину на фронте и выбрать для этого роль в соответствии со своими навыками.
К предыдущему списку, включавшему должности стрелков, снайперов и гранатометчиков, добавились новые специальности:
- старший стрелок-номер обслуги
- пулеметчик
- разведчик-оператор
- пулеметчик-разведчик
- разведчик-наводчик
- и другие.
Сейчас в проекте участвуют 16 боевых бригад Вооруженных Сил Украины. В Минобороны Украины подчеркивают: цель – дать возможность украинцам служить по призванию, эффективно выполнять боевые задачи и получать достойную финансовую поддержку.