Контракт 18 – 24: в ВСУ вдвое увеличили количество вакансий для добровольцев

Проект "Контракт 18 – 24" вышел на новый уровень - количество доступных боевых должностей для добровольцев увеличили вдвое. Теперь молодежь может выбрать специальность, которая лучше всего соответствует ее умениям и мотивации.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. В рамках проекта “Контракт 18–24”, что предоставляет молодежи возможность добровольно присоединиться в ряды ВСУ, перечень боевых должностей расширен с 9 до 18.

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Новые возможности в армии для молодежи

Это открывает больше возможностей для граждан, которые хотят защищать Украину на фронте и выбрать для этого роль в соответствии со своими навыками.

К предыдущему списку, включавшему должности стрелков, снайперов и гранатометчиков, добавились новые специальности:

старший стрелок-номер обслуги

пулеметчик

разведчик-оператор

пулеметчик-разведчик

разведчик-наводчик

и другие.

Сейчас в проекте участвуют 16 боевых бригад Вооруженных Сил Украины. В Минобороны Украины подчеркивают: цель – дать возможность украинцам служить по призванию, эффективно выполнять боевые задачи и получать достойную финансовую поддержку.