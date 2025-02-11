Контракты для молодежи 18 – 24 лет: перечень бригад, которые можно выбрать
Министерство обороны Украины обнародовало подробности службы по контракту для граждан в возрасте с 18 до 24 лет, который дает ряд возможностей, в частности выплаты и социальные гарантии.
Он предусматривает службу в конкретных бригадах, есть возможность самостоятельно выбрать желаемое подразделение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Смотрите также Ипотека под 0%, 2 миллиона гривен, право выезда за границу: все о контракте с ВСУ для молодежи
Где можно будет проходить службу
На сайте украинского оборонного ведомства указаны 6 бригад. Среди них есть и те, которые участвовали в боях за Мариуполь, Бахмут, Славянск и Донецкий аэропорт, а также Покровск. В перечень предложенных вошли:
- 72 отдельная механизированная бригада ВСУ имени Черных Запорожцев;
- 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ;
- 38 отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ;
- 28 отдельная механизированная бригада ВСУ;
- 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" ВСУ;
- 92 отдельная штурмовая бригада ВСУ.
Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях однолетних контрактов, по которым в армию планируют привлекать людей, не достигших мобилизационного возраста. Тогда он анонсировал, что детали обнародуют позже, что и произошло сегодня.