Контракты для молодежи 18 – 24 лет: перечень бригад, которые можно выбрать

Министерство обороны Украины обнародовало подробности службы по контракту для граждан в возрасте с 18 до 24 лет, который дает ряд возможностей, в частности выплаты и социальные гарантии.

Он предусматривает службу в конкретных бригадах, есть возможность самостоятельно выбрать желаемое подразделение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Где можно будет проходить службу

На сайте украинского оборонного ведомства указаны 6 бригад. Среди них есть и те, которые участвовали в боях за Мариуполь, Бахмут, Славянск и Донецкий аэропорт, а также Покровск. В перечень предложенных вошли:

72 отдельная механизированная бригада ВСУ имени Черных Запорожцев;

95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ;

38 отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ;

28 отдельная механизированная бригада ВСУ;

10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" ВСУ;

92 отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях однолетних контрактов, по которым в армию планируют привлекать людей, не достигших мобилизационного возраста. Тогда он анонсировал, что детали обнародуют позже, что и произошло сегодня.