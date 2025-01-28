Привлечение в армию молодежи до 25 лет: Вениславский прокомментировал намерения властей

В Украине планируют разработать новые законодательные инициативы, которые помогут привлечь в армию юношей 18 –25 лет на добровольной основе. В частности, речь идет о денежных поощрениях.

Однако многое сейчас упирается в нехватку бюджетных средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на слова член Комитета Федора Вениславского в интервью УНИАН.

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Как власть хочет привлечь молодых людей в ВСУ

Федор Вениславский отметил, что сейчас в Раде нет законопроекта по стимулам для ребят 18 – 25 лет. Профильный комитет уже имеет наработки, но вопрос в бюджете. Нардеп отметил, что идея привлечения в армию молодых людей не новая – на сегодня она уже работает.

В прошлом году достаточно большое количество молодых людей 18 – 25 лет, а это не одна тысяча, заключили контракт и служат в Вооруженных силах Украины. Учитывая то, что могут быть задействованы еще механизмы материального стимулирования, то количество желающих служить может возрасти,

– указывает он.

В ответ на вопрос, насколько планируют увеличить финансовый стимул, нардеп сказал, что не готов называть конкретные цифры.

"Но нужно понимать, что надеяться только на существенное увеличение денежного обеспечения как стимула привлечения в ВСУ – это один из вариантов", – говорит Вениславский.

По словам нардепа, речь не пойдет о лучших финансовых условиях для тех, кто заключит контракт по сравнению с теми, кто уже служит. Скорее всего будут единовременные выплаты при заключении контракта. А на службе они получают средства наравне с другими военнослужащими.