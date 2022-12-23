Пригожин намекнул наемникам: контракт истечет только, когда они умрут
Россия несет колоссальные потери. В частности, частенько на концерт в Кобзон отправляются вагнеровцы. Сначала они подписывают контракты и едут убивать украинцев, а потом попадают в черные пакеты.
На концерт к Кобзону в очередной раз отправились несколько вагнеровцев. Провести их в ад показательно приехал сам Пригожин. Отвратительные кадры опубликовали росСМИ, сообщает 24 канал.
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Вообще вагнеровцев бросают на фронт как "пушечное мясо". Тем временем на похоронах Пригожин даже раскошелился на розы. Под печальную музыку он заявил, что контракт этих "двухсотых" закончился. Очевидно, намекнул еще живым вагнеровцам, что смерть – их единственный шанс расторгнуть контракт.Обратите внимание! Вагнеровцев ликвидируют так часто, что на Кубани уже появилась целая аллея убитых вагнеровцев-зеков.
Россия несет такие потери, что уже не знает, где набрать "пушечного мяса". Тем временем Пригожин уже хочет отправлять женщин на войну в Украину. Повар Путина заявил, что на этот счет "есть сопротивление, но, думаю, дожмем".