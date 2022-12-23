Россия несет колоссальные потери. В частности, частенько на концерт в Кобзон отправляются вагнеровцы. Сначала они подписывают контракты и едут убивать украинцев, а потом попадают в черные пакеты.

На концерт к Кобзону в очередной раз отправились несколько вагнеровцев. Провести их в ад показательно приехал сам Пригожин. Отвратительные кадры опубликовали росСМИ, сообщает 24 канал.

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Вообще вагнеровцев бросают на фронт как "пушечное мясо". Тем временем на похоронах Пригожин даже раскошелился на розы. Под печальную музыку он заявил, что контракт этих "двухсотых" закончился. Очевидно, намекнул еще живым вагнеровцам, что смерть – их единственный шанс расторгнуть контракт.

Россия несет такие потери, что уже не знает, где набрать "пушечного мяса". Тем временем Пригожин уже хочет отправлять женщин на войну в Украину. Повар Путина заявил, что на этот счет "есть сопротивление, но, думаю, дожмем".

По состоянию на 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 100 950 оккупантов. Также уничтожили немало вражеской техники.