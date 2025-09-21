В Украине мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракты на службу в одной из бригад. Также они могут получить финансовую поддержку и социальные льготы.

Виталий Лысенко – рекрутер 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая берет на службу по "Контракту 18 – 24", рассказал в эфире 24 Канала, на каких условиях молодым мужчинам и женщинам можно присоединиться к подразделению. Он объяснил, что будет с выплатами, если военнослужащий решит расторгнуть контракт.

Какие средства и льготы получит человек по "Контракту 18 – 24"?

Лысенко отметил, что существует только два вида контракта, которые могут заключить молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет с 92 ОШБр:

контракт на пехотные должности, который действует с весны 2025 года, и заключается минимум на один год.

новый контракт на должность оператора БПЛА, который работает с августа текущего года, и заключается на два года.

Также есть разница в подготовке. Тренировка на пехотную должность проходит 51 день – это базовый общевойсковой курс подготовки (БОВП), а после – идет до 30 дней профессиональной подготовки и 14 дней в подразделении. А тренировка по контракту на оператора БПЛА длится до четырех месяцев, включая 51 день БОВП, до 60 дней профессионального обучения и еще 14 дней в подразделении,

– пояснил он.

Когда человек подает заявку на контактную службу в 92 ОШБр, на всех этапах имеет сопровождение рекрутера бригады. Он звонит этому человеку, рассказывает обо всех деталях, какие нужны документы. Затем человек приезжает в Харьков и проходит также с помощью рекрутера военно-врачебную комиссию.

Также обязательно с ним контактируют наши психологи, потому что мы очень тщательно относимся к отбору. Нужно знать, способен ли человек к определенной службе, имеет нужные навыки, которые помогут ему проходить службу. И после этого человек сможет проходить службу непосредственно в подразделении,

– отметил рекрутер.

Он объяснил, как происходит оплата по "Контракту 18 – 24" 1 миллиона гривен.

Когда человек заключает контракт, то уже в течение пяти дней получает первую часть – 200 тысяч гривен. Затем он проходит обучение БОВП, после которого происходит выплата следующей части – 300 тысяч гривен. А в конце контракта человек получает остальные – 500 гривен,

– рассказал Лысенко.

Во время прохождения обучения, по его словам, есть фиксированная зарплата для всех военнослужащих. После того как человек заступает на выполнение боевых задач, получает денежное обеспечение от 125 тысяч гривен. Все военнослужащие, которые выполняют боевые задачи, получают примерно одинаковую зарплату.

Однако те, кто заключил "Контракт 18 – 24", будут иметь другие условия по его окончанию. Они могут:

выехать за границу;

приобрести жилье в ипотеку под 0,0% годовых в рамках программы єОселя;

получить высшее образование на бюджетной форме обучения;

иметь льготы на проезд во всех видах транспорта;

получить коммунальные льготы;

получить медицинское обеспечение, стоматологию и зубопротезирование.

Придется ли возвращать деньги, если человек не выполнит обязательства по контракту?

В то же время если человек, подписав контракт и получив определенную сумму денег, решит разорвать его, на этот случай есть механизм, предотвращающий такие действия.

Мы предупреждаем всех рекрутов, которые приходят в бригаду по этому контракту: если вы вдруг или передумали, или колеблетесь, или, вероятно, придумали хитрую идею, получив часть средств по контракту, не исполнять его, такого не будет,

– отметил Виталий Лысенко.

После таких действий, по его словам, на человека открывается уголовное дело и ему придется эти деньги так или иначе вернуть. Поэтому схема, мол, возьму деньги и уйду, не работает. За такой поступок придется в любом случае нести ответственность.

Что известно об условиях "Контракта 18 – 24"?