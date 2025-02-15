Нам плюют в лицо, – военный Симороз жестко высказался о "контрактах 18 – 24"

Кабмин утвердил порядок годовых контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Они будут получать 1 миллион гривен тремя частями. Этим решением власти пытаются привлечь в ВСУ мотивированных граждан. Однако оно может породить и ряд проблем, ухудшить морально-психологическое состояние тех военных, которые уже служат в армии.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил украинский военный и общественный деятель Олег Симороз, подчеркнув, что в целом поддерживает такую инициативу для мотивации резервистов, потому что работа на этом направлении, по его словам, была системно провалена, однако есть "но" в том как безалаберно это сделано.

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"Дедовщина" в другую сторону

Военный напомнил, что когда-то говорили, что в советской армии была проблема, которая потом перешла и в украинскую – это "дедовщина". Делили людей по возрасту. Сейчас, по его мнению, делается наоборот, но суть одинакова. Он считает, что теперь военнослужащие в ВСУ будут не на равных условиях.

"Это большая несправедливость по отношению к тем, кто пошел служить в 2022 году добровольно в армию и обстановку, в которых не все было в порядке. Я попал на Ирпенское направление, когда Киев был полуокружен. У меня есть собратья, которые на войне с 2014 года. Они не видят социальных гарантий, достойного финансового обеспечения", – рассказал Симороз.

Он поделился, что его знакомые в должности стрелков после ада боевых действий, выходя куда-то на ротацию на несколько месяцев, получают "сухую" зарплату размером 20 тысяч гривен как солдаты. Они, как отметил Симороз, не могут обеспечивать свою семью, получают меньшую зарплату, чем работники сферы обслуживания начальных уровней.

Это позорное явление, ведь военнослужащий не видит свою семью и рискует жизнью,

– отметил Симороз.

Власть заигрывает с меньшинством

Решение украинской власти также предусматривает для добровольцев в возрасте 18 – 24 лет бесплатное получение образования. Это, по словам Симороза, правильная инициатива, но он отметил, что среди его знакомых есть военные в возрасте от 50 лет, это простые рабочие, которые положили свое здоровье, воюя в пехоте, но для них таких привилегий не предусмотрено.

Они сейчас уставшие и говорят, что не очень готовы работать в жизни руками. Боевые действия забрали у них здоровье. У некоторых из них нет высшего образования, эти люди не заслужили право на бесплатное получение образования?,

– озвучил Симороз.

Украинский военный уверен, что от такого решения власти возникают большие риски, потому что группа людей, которым более 25 лет, в ВСУ значительно больше. По его словам, людей от 18 до 24 лет – ориентировочно 1 миллион. Если из них 5 – 10% пойдут в армию, они будут составлять существенное меньшинство в армейском корпусе.

"Сейчас украинская власть заигрывает с меньшинством. В 2025 году мы будем говорить о том, что настроения будут деморализованными. Морально-психологическое состояние стрелка-пехотинца напрямую зависит от успешности выполнения задач. Если подразделение деморализовано, оно не выполнит поставленную задачу", – отметил Симороз.

К сведению! Добровольцы 18 – 24 лет могут подписать контракт, выбрав только боевые должности. Представитель Минобороны Лазуткин назвал их перечень: стрелки; старшие стрелки; стрелки-санитары; стрелки-снайперы; помощники гранатометчика; гранатометчики; старшие гранатометчики; разведчики; старшие разведчики.

Мотивация резервистов должна происходить параллельно с мотивацией тех людей, которые находятся в армии. Украинский военный отметил, что не может быть уравнен резервист и человек, который более года участвует в боевых действиях и имеет выходы на линию боестолкновения. Финансовое обеспечение у такого бойца, по убеждению Симороза, должно быть больше.

Мне это отдает душком выборов, заигрыванием с электоратом, потому что я не вижу никакой логики в этом решении. Пытаюсь себе задать вопрос почему это делается через одно место, как очередной политический спектакль, а не системные государственные решения,

– озвучил Симороз.

Решение может породить конфликты внутри бригад

Украинский военный убежден, что на фоне такой инициативы власти раздраженный деморализованный солдат или сержант, который воюет ориентировочно 3 года, будет неравномерно относиться к молодому добровольцу. Будет задавать себе вопрос, почему тот миллионер, а он – нет.

Будет думать так, что если за 3 года он не заработал на премию, а тот заработал, ничего не сделав, то надо посылать его выполнять больше задач,

– отметил Симороз.

На фоне этого, по словам военного, может возникнуть огромная проблема и в ней точно не будет виноват молодой контрактник, как и сержант и солдат, которые будут чувствовать несправедливость.

Будет порождаться конфликт внутри подразделения. Это плевок в лицо. Я общаюсь с военными, которые прямо говорят, что именно так воспринимают это решение. Это те люди, которые сейчас сидят в окопах,

– подытожил Симороз.

Детали, которые рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин о нововведении, что призвано мотивировать молодежь служить в армии, читайте в материале по ссылке.