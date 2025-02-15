Таку думку в етері 24 Каналу висловив український військовий та громадський діяч Олег Симороз, підкресливши, що в цілому підтримує таку ініціативу для мотивації резервістів, бо робота на цьому напрямку, з його слів, була системно провалена, однак є "але" в тому як недбало це зроблено.

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"Дідівщина" в інший бік

Військовий нагадав, що колись говорили, що в радянській армії була проблема, яка потім перейшла і в українську – це "дідівщина". Ділили людей за віком. Зараз, на його думку, робиться навпаки, але суть однакова. Він вважає, що тепер військовослужбовці в ЗСУ будуть не на рівних умовах.

"Це велика несправедливість стосовно тих, хто пішов служити у 2022 році добровільно в армію та обстановку, в яких не все було гаразд. Я потрапив на Ірпінський напрямок, коли Київ був напівоточений. В мене є побратими, які на війні з 2014 року. Вони не бачать соціальних гарантій, гідного фінансового забезпечення", – розповів Симороз.

Він поділився, що його знайомі на посаді стрільців після пекла бойових дій, виходячи кудись на ротацію на декілька місяців, отримують "суху" зарплату розміром 20 тисяч гривень як солдати. Вони, як наголосив Симороз, не можуть забезпечувати свою сім'ю, отримують меншу зарплату, ніж працівники сфери обслуговування початкових рівнів.

Це ганебне явище, адже військовослужбовець не бачить свою родину та ризикує життям,

– зауважив Симороз.

Влада заграє з меншістю

Рішення української влади також передбачає для добровольців віком 18 – 24 років безоплатне здобуття освіти. Це, зі слів Симороза, правильна ініціатива, але він наголосив, що серед його знайомих є військові віком від 50 років, це прості робітники, які поклали своє здоров'я, воюючи в піхоті, але для них таких привілеїв не передбачено.

Вони зараз втомлені й кажуть, що не дуже готові працювати в житті руками. Бойові дії забрали в них здоров'я. В деяких з них немає вищої освіти, ці люди не заслужили право на безоплатне здобуття освіти?,

– озвучив Симороз.

Український військовий впевнений, що від такого рішення влади виникають великі ризики, бо група людей, яким понад 25 років, у ЗСУ значно більша. З його слів, людей від 18 до 24 років – орієнтовно 1 мільйон. Якщо з них 5 – 10% підуть в армію, вони становитимуть суттєву меншість в армійському корпусі.

"Зараз українська влада заграє з меншістю. У 2025 році ми будемо говорити про те, що настрої будуть деморалізованими. Морально-психологічний стан стрільця-піхотинця прямо залежить від успішності виконання завдань. Якщо підрозділ деморалізований, він не виконає поставлене завдання", – зазначив Симороз.

До відома! Добровольці 18 – 24 років можуть підписати контракт, обравши тільки бойові посади. Речник Міноборони Лазуткін назвав їх перелік: стрільці; старші стрільці; стрільці-санітари; стрільці-снайпери; помічники гранатометника; гранатометники; старші гранатометники; розвідники; старші розвідники.

Мотивація резервістів має відбуватися паралельно з мотивацією тих людей, які перебувають в армії. Український військовий наголосив, що не може бути урівняний резервіст і людина, яка понад рік бере участь в бойових діях та має виходи на лінію боєзіткнення. Фінансове забезпечення у такого бійця, за переконанням Симороза, має бути більшим.

Мені це віддає душком виборів, заграванням з електоратом, бо я не бачу жодної логіки в цьому рішенні. Намагаюся собі поставити запитання чому це робиться через одне місце, як чергова політична вистава, а не системні державні рішення,

– озвучив Симороз.

Рішення може породити конфлікти всередині бригад

Український військовий переконаний, що на тлі такої ініціативи влади роздратований деморалізований солдат чи сержант, який воює орієнтовно 3 роки, буде нерівно ставитись до молодого добровольця. Буде ставити собі запитання, чому той мільйонер, а він – ні.

Буде думати так, що якщо за 3 роки він не заробив на премію, а той заробив, нічого не зробивши, то треба посилати його виконувати більше завдань,

– наголосив Симороз.

На тлі цього, зі слів військового, може виникнути величезна проблема і в ній точно не буде винен молодий контрактник, як і сержант та солдат, які відчуватимуть несправедливість.

Буде породжуватись конфлікт всередині підрозділу. Це плювок в обличчя. Я спілкуюся з військовими, які прямо кажуть, що саме так сприймають це рішення. Це ті люди, які зараз сидять в окопах,

– підсумував Симороз.

Деталі, які розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін про нововведення, що покликане мотивувати молодь служити в армії, читайте в матеріалі за посиланням.