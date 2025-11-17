Срок службы будет фиксированным: в Минобороны планируют ввести новые контракты

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 3 ноября объявил, что его ведомство начало готовить новые типы контрактов для военных. В них будет указываться срок службы и соответствующие изменения в законодательстве.

Министр пообещал объявить дополнительные детали в ближайшее время, отметив, что сейчас идет работа правительства, Министерства финансов и партнеров "для согласования нормативной базы и финансовых вопросов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Какие контракты хотят предложить в Минобороны?

По словам Шмыгаля, главное нововведение контрактов – фиксированный срок службы, который может составлять один, два, три, четыре, пять или более лет. Те, кто отслужат по контракту со сроком действия от двух лет, будут иметь право на отсрочку от мобилизации на один год.

Также в случае подписания этих контрактов в Минобороны обещают дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях, ежегодные финансовые бонусы, возможность выбрать воинскую часть и должность в пределах определенного перечня.

Шмыгаль заявил, что после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы – и те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем.

Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего,

В Украине могут ввести новые контракты на военную службу / Инфографика Минобороны

Какие еще контракты можно подписать?