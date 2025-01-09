Подорвали престиж Путина: генерал армии в отставке назвал две особенности Курской операции

Курская операция подорвала престиж Владимира Путина. Все его попытки оттеснить украинские войска потерпели неудачу, несмотря на привлечение значительных сил и техники.

Генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил две важные особенности Курской операции.

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Успешная операции ВСУ

Первая заключается в том, что ВСУ зашли в Курскую область тогда, когда враг этого не ожидал. Военные уничтожили большие контингенты войск и взяли в плен тысячи человек.

Самое главное, они подорвали престиж Путина, в частности в перспективе недопущения наших войск на территорию России,

– сказал Николай Маломуж.

Вторая особенность заключается в том, что после того, как Путин оправился, он задействовал различные резервы, чтобы оттеснить украинские войска, но ему это не удалось.

Неудачные попытки диктатора

Путин бросил в Курскую область до 65 тысяч российских военных и до 10 тысяч северокорейцев. Пытался организовать наступательные операции и несколько раз определял сроки для оттеснения украинских войск.

Карта: Курское направление.

"Ни один из этих вариантов не удался. Более того, 5 января мы начали неожиданную тактическую операцию по наступлению в регионе Суджи и еще в двух других регионах. За пять дней мы уничтожили до 800 человек противника – это больше батальона. Также было ликвидировано значительное количество северокорейских военных, которые пытались атаковать в разных секторах", – добавил Маломуж.

Остановить врага на других направлениях

Маломуж отметил, что именно поэтому стратегический удар со стороны Украины, которого Путин не ожидал, сорвал его план. Россия не смогла освободить российские территории.

Мы провели не только контрудары и уничтожили резервы, но и подорвали перспективы самого Путина. Он признал это перед всем миром, и это наглядно показало западным партнерам, что Путин не такой сильный, как казалось раньше,

– сказал Маломуж.

Он объяснил, что ВСУ, используя мобильный формат войны, наносят удары в тех точках, где враг этого не ожидает, и благодаря этому достигают значительных преимуществ.

Я считаю, что такие методы можно применять и в других секторах. Это будет именно то преимущество, которое позволит наносить контрудары с флангов, в частности на Покровском и Кураховском направлениях, чтобы дезориентировать врага, уничтожить его большие резервы,

– добавил Маломуж.

Он убежден, что такая тактика способна остановить наступление врага на других направлениях и позволить ВСУ перейти в собственное наступление.