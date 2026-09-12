Как сообщает издание The Telegraph, контрнаступательная операция в районе поселка Новое началась еще 22 мая.

Каковы подробности?

Украинским подразделениям удалось нанести внезапный удар по позициям противника и рассечь группировку оккупантов.

В течение 4 месяцев бойцы и аналитики OSINT-сообщества воздерживались от публикации кадров с места событий, чтобы не раскрывать продвижение украинских сил.

Благодаря этому российские военные блогеры и местное командование России долгое время докладывали в Москву об "успешной обороне" и контроле над территориями, которые они на самом деле уже не удерживали.

1 сентября Владимир Путин во время визита в Бишкек заявил, что российские войска якобы захватили Святогорск. Однако аналитики UA Control Map и других мониторинговых групп к тому моменту уже зафиксировали, что город находится под полным контролем Сил обороны.

Что происходит в Святогорске: смотрите карту DeepState

Фейковые отчеты оккупантов и разоблачение лжи

Через несколько дней после заявления главы Кремля командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий опубликовал видео из освобожденного Святогорска, опровергнув заявления российской пропаганды.

Снимите свои клоунские носы и красочные парики. Здесь нет ни одного российского солдата,

– обратился Билецкий к командованию страны-террористки.

Публикация этого видео вызвала волну возмущения среди российских военных обозревателей, которые обвинили местных командиров в систематическом представлении ложной отчетности. Из-за фальшивых карт командование оккупантов даже воздерживалось от нанесения авиаударов по позициям, где продвигались украинские силы, считая их "тыловыми".

Военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что это продвижение стало одной из важнейших операций года, ведь оно замедлит попытки России прорваться к городам Крепостного пояса Донецкой области. В настоящее время в районе Лимана продолжается зачистка остатков окруженных российских подразделений.

Напомним, ранее мы писали об особенностях применения режимов информационного молчания во время проведения контрнаступательных операций Сил обороны Украины.

При этом в Кремле по-прежнему рассчитывают завершить полный захват Донбасса к концу 2026 года. В то же время военное командование России пытается добиться продления установленного срока до 31 марта 2027 года.