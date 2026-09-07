Он записал видеообращение прямо из центра Святогорска на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры.
Что происходит в Святогорске
Билецкий обратился к российскому военному и военно-политическому руководству.
Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выставляйте себя дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город,
– сказал он.
Генерал добавил, что Святогорск, по сути, остается тыловой зоной и что в городе не было ни одного российского солдата.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Обращение Билецкого: смотрите видео
Напомним, что Путин заявил, что за последний месяц под контроль российских войск якобы перешли 14 населенных пунктов, в частности, Святогорск и Казачья Лопань.
Собственно, вопрос Донбасса стал одним из ключевых в переговорах с американской стороной о прекращении войны в Украине. Кремль всячески пытается навязать вывод украинских войск с незавоеванных территорий, преследуя собственные юридические и политические цели.
В окружении Путина убеждены, что смогут полностью захватить Донбасс до конца 2026 года. Но военное командование пытается убедить высшее политическое руководство продлить срок выполнения приказа до 31 марта 2027 года.